Проект «Кубань-2030»: в Сочи разработают концепцию развития туристической отрасли

В ходе выездного заседания экспертов, работающих в совете Министерства экономики Краснодарского края, был поднят вопрос о формировании стратегии развития социальной и туристической сферы региона на долгосрочную перспективу. В частности, аналитики регионального и федерального уровня выразили уверенность, что Сочи должен стать флагманом для динамичного развития всех отраслей Кубани. Чиновники отметили, ситуация со вспышкой Covid-19 постепенно стабилизируется, соответственно, пришло время задуматься о дальнейшем наращивании туристического потока.

В ходе заседания эксперты Минэкономики отметили, что уже сегодня в Сочи устремляются представители прогрессивной молодежи от 25 до 35 лет. На этом фоне сочинская инфраструктура нуждается в выходе на принципиально новый уровень качества. Вместе с тем, реализации таких планов мешает ряд факторов.

«Следует признать, что Сочи не располагает комплексным высокотехнологичным региональным турпродуктом. Кроме того, негативное воздействие оказывает пониженная глобальная конкурентоспособность муниципалитета. Безусловно, с точки зрения усредненного российского рынка, у нас все идет хорошо. Но если мы будем сравнивать наш курорт с самыми лучшими курортами России и мира, согласитесь, нам есть куда подрастать», – рассказал Алексей Крыловский разработчик проекта роста «Кубань-2030».

«В качестве советского наследия мы получили множество санаториев, гостиниц и отелей, которые сегодня находятся не в лучшем техническом состоянии. Эти объекты требуют восстановления. Департамент инвестиций ищет варианты решения такой задачи», – добавил Сергей Белоусов, замглавы Сочи.