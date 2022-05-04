Проект «Малый бизнес Москвы» назвал самые востребованные услуги у предпринимателей

В топ-5 самых популярных онлайн-услуг проекта вошли проверка контрагентов, законодательный дайджест и составление налоговой декларации.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) назвал пятерку самых востребованных онлайн-услуг и сервисов с января по апрель 2022 года. Чаще всего предприниматели подбирали меры поддержки, проверяли контрагентов, просматривали законодательный дайджест, узнавали о соответствии вывесок правилам и обращались за помощью в подготовке налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения. Все эти инструменты представлены на портале mbm.mos.ru.

«С января по апрель 2022 года сервисами портала воспользовались почти 45 тысяч раз — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего здесь доступно свыше 20 онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи. Например, можно подобрать меры поддержки, найти помещение или рабочее место в бесплатном коворкинге», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Более 84 процентов запросов (свыше 38 тысяч) пришлось на пять самых популярных цифровых сервисов и услуг.

Проверить контрагента и быть в курсе последних событий в сфере бизнеса

Лидером среди онлайн-услуг и сервисов МБМ стала проверка контрагентов. Благодаря ей можно оценить благонадежность потенциального партнера перед заключением контракта и узнать, существуют ли какие-либо риски при работе с конкретной организацией. Сервис позволяет избежать сотрудничества с компаниями-мошенниками.

Чтобы проверить фирму, достаточно ввести в поисковой строке сервиса идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер, имя и фамилию руководителя или название организации. После этого на экране компьютера или смартфона отобразятся все необходимые сведения: давно ли зарегистрирована фирма, есть ли у нее лицензии, сертификаты, участвует ли она в госзакупках. На портале также можно выяснить, не фигурировал ли контрагент в арбитражных делах, а еще изучить его бухгалтерские и финансовые отчеты за предыдущий календарный год.

Второе место в рейтинге занял «Законодательный бизнес-дайджест». Он знакомит деловое сообщество с последними изменениями в законодательстве и новыми мерами поддержки для бизнеса. А тем, кто хочет быть постоянно в курсе событий, стоит подписаться на еженедельные обновления: они будут приходить прямо на электронную почту. У пользователей есть возможность настроить параметры рассылки, например отметить в интересующих сферах раздел «Торговля» или «Производство и технологии».

В число лидеров также попал сервис «Проверь законность вывески». Нет ли нарушений при установке вывески по тому или иному адресу? А если есть, то какие именно требования не были соблюдены? И в какие сроки проблему необходимо устранить, чтобы избежать штрафов и принудительного демонтажа? Сервис даст ответы на все эти вопросы. При желании предприниматель опять же может подписаться на уведомления: если по выбранному им адресу вывески выявят нарушения, сообщение об этом поступит на электронную почту.

Подобрать меры поддержки и получить помощь в составлении налоговой декларации

Четвертым по популярности стал сервис «Интерактивный помощник». Он помогает сориентироваться во всем многообразии мер городской поддержки. Льготные кредиты, гранты, предоставление земельных участков по ставке один рубль в год — на это и многое другое предприниматели могут рассчитывать.

Сервис по ИНН подбирает подходящие меры поддержки. Система самостоятельно проанализирует сведения о компании, узнает ее сферу деятельности и дату основания, проверит, соответствует ли организация основным критериям для получения грантов, а затем покажет список подходящих мер. Если результаты не подошли, предприниматель может посоветоваться лично со специалистами МБМ.

Помимо этого, «Интерактивный помощник» расскажет о видах помощи для самозанятых.

Пятерку самых востребованных онлайн-продуктов МБМ замыкает сервис «Подготовка налоговой декларации по УСН». Он понадобится, если не хочется тратить время на подготовку отчетности. Владельцу бизнеса потребуется составить онлайн-заявку. Готовый документ придет на электронную почту в течение суток. Декларацию остается только подписать и направить в налоговую.

Обучение и консультации для предпринимателей

МБМ приглашает всех желающих на обучающие онлайн- и офлайн-программы, которые позволят познакомиться с предпринимательством или же масштабировать свой бизнес. Например, стартап-школа МБМ — это пятидневный интенсив для тех, кто хочет воплотить в жизнь свой проект. А в онлайн-академии МБМ слушатели узнают, как увеличить продажи, разработать маркетинговую стратегию и создать узнаваемый бренд.

В центрах услуг для бизнеса специалисты МБМ расскажут предпринимателям об имущественных, образовательных и финансовых мерах поддержки. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице можно также по телефону: +7 495 225-14-14 или онлайн.