Проект развития хризотилцементного производства в Башкирии получит приоритетный статус

В Башкирии возобновилось производство хризотилцементной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Заместитель директора Стерлитамакского фиброцементного завода Дмитрием Кушнировичем рассказал о планах развития производства в рамках совещания «Инвестчас» с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Ранее компания BF TECH выкупила простаивающее предприятие по выпуску хризотилцементной продукции в Стерлитамаке, возобновив производство кровельных материалов, сайдинга и фасадных материалов. Следующим этапом действий инвестора станет приобретение оборудования для распиловки фиброцементных панелей и монтаж современной покрасочной линии. Кроме того, на предприятии планируют выпускать материалы и добавки для дорожного строительства. В свою очередь глава республики поручил региональному Минстрою провести совещание региональных производителей строительных материалов с крупными компаниями-застройщиками для проработки вариантов эффективного взаимодействия. Радий Хабиров отметил, что Башкортостану необходимо изучить опыт соседних регионов.

Проект развития хризотилцементного производства в скором времени получит приоритетный статус и содействие в получении льготного займа Фонда развития промышленности России. Для республики возобновившееся производство хризотиловых строительных материалов может послужить мощным драйвером развития, поскольку данная продукция обладает рядом преимуществ перед своими аналогами на рынке. Во-первых, это безопасность и высокие эксплуатационные свойства материалов.

Хризотилцементная кровля, сайдинг, фасадные плиты и другие продукты обладают классом «НГ» (негорючий), т.е. не горят при любых температурах. Де-факто, они являются пассивной системой пожарной безопасности. Более того, они устойчивы к механическому воздействию, перепаду температур, неблагоприятным погодным условиям, а также долгим сроком службы – гарантия на хризотиловый шифер составляет в среднем 50 лет при соблюдении технологии эксплуатации и монтажа. Во-вторых, хризотилцементная продукция доступнее своих функциональных аналогов на рынке. Это обусловлено лидирующей позицией Российской Федерации по объемам добычи и переработки хризотилового волокна в мире.

Сочетание низкой стоимости, универсальности, долговечности и безопасности делают хризотилцементные продукты оптимальным решением для частного строительства, проведения программ капитального ремонта и строительства новых зданий. Данный опыт уже реализован в Оренбургской, Свердловской, Тамбовской областях, Нижнем Новгороде, Красноярском крае и других регионах России.