Проект «Своими глазами»: Фонд Росконгресс организует предновогодний автопробег по Ивановской области

Фонд Росконгресс и продюсерская компания «РК-АРТ» – креативная платформа Фонда Росконгресс приготовили новое автопутешествие по России в рамках туристического проекта «Своими глазами». С 20 по 24 декабря представители Фонда отправились с социальной миссией в Иваново, Шую, Холуй и Палех.

Автотур проводится вместе с группой компаний «Народные художественные промыслы» ПАО АФК «Система», предваряя подготовку к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России — 2022. Проект направлен на популяризацию народных художественных промыслов и поддержку наиболее социально не защищенных россиян.

Предновогодний автопробег Фонда Росконгресс также проходит совместно с брендом «Сделано в России» и преследует две цели – благотворительную и просветительскую. Партнер поездки – Hyundai.

В поселке Палех команда автопробега посетит художественную выставку «ПалИсад» в Государственном музее палехского искусства. Экспозиция открылась накануне в рамках арт-фестиваля «Русская Нарния».

21 декабря в город Шуя руководители «РК-АРТ» приедут с новогодними подарками в детский дом, где воспитываются более 20 детей дошкольников. Партнером инициативы выступает страховая компания «Страховой дом ВСК».

«Мы организуем наше очередное автопутешествие, чтобы показать замечательные русские города в самом сердце России – в Ивановской области. Проект «Своими глазами» – это возможность познакомиться с жизнью больших и малых городов и особенностями русских народно-художественных промыслов. Мы открываем новые маршруты для отдыха россиян, показываем бизнесу инвестиционно привлекательные регионы и берем на себя ответственность по поддержке детей из детских домов в российской глубинке», – отметила Екатерина Иванова, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс.

Автопутешествие – часть проекта «Своими глазами», организованного Фондом Росконгресс и продюсерской компанией «РК-АРТ» – креативной платформы Фонда Росконгресс, где в формате увлекательного тревел-блога проекта демонстрирует самые яркие достопримечательности российских городов, фестивали и гастрономические недели, крупные культурные события, русские народно-художественные промыслы – все то, что стоит увидеть своими глазами.

«Мы всегда поддерживали развитие народных художественных промыслов и понимаем, насколько важным является эта тема для единства регионов России. В этом году на Международном ремесленном конгрессе можно было убедиться, что народное искусство находит широкий отклик среди деятелей культуры и искусства, бизнеса и государства», ─ отмечает Дмитрий Киселев, руководитель Департамента по коммуникациям медиахолдинга «Регионы России».

Увидеть путешествие по Ивановской области можно будет в конце декабря на YouTube-канале Фонда Росконгресс и в тревел-блоге «РК-АРТ».