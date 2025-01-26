Проект «Возвращение домой» от FIFCO: благодаря искусственному интеллекту Коста-Рика возвращает более 36 000 раковин в их среду обитания  

Казалось бы, безобидная практика сбора раковин в качестве сувениров подталкивает тревожный экологический кризис. Исследования Университета Флориды и Университета Барселоны показали, что эта добыча раковин приводит к деградации прибрежных экосистем, ставит под угрозу биоразнообразие, изменяет устойчивость отложений и ослабляет способность береговых линий противостоять последствиям изменения климата.

В аэропортах Коста-Рики изымается значительное количество раковин, чтобы предотвратить их вывоз за границу. На протяжении десятилетий эти раковины лежали без движения, потому что их происхождение — из Тихого океана или Карибского бассейна — было неизвестно, что делало невозможным безопасное возвращение их в океан. Без надлежащей классификации возвращение раковин может представлять риски, такие как интродукция чужеродных организмов, паразитов или микробов, которые могут нарушить местное биоразнообразие.

Для решения этой проблемы проект Back Home (Возвращение домой), возглавляемый компанией FIFCO совместно с компанией Imperial, Министерством окружающей среды и энергетики, AERIS и Университетом Коста-Рики, разработал решение, которое может воспроизводиться по всему миру. Этот проект направлен на реинтеграцию раковин в их соответствующие места обитания в океане путем создания инструмента для определения их происхождения и разработки протокола для их безопасного возвращения. Кроме того, чтобы замедлить сбор раковин, была запущена платформа для информирования общества, предлагающая документальный и образовательный контент.

Инструмент ИИ, разработанный компанией FIFCO, может классифицировать раковины по экосистеме с помощью фотографии, достигая точности до 90 %, за считанные секунды. Модель обучена с использованием более чем 18 500 изображений 525 различных биологических видов, что позволяет ей эффективно различать раковины из Карибского бассейна и Тихого океана, обеспечивая надлежащую реинтеграцию в соответствующие им среды обитания.

В 2024 году более 36 000 раковин были возвращены в свою естественную среду обитания, восстановив их функцию в морских экосистемах. Эта веха позволила освободить используемые для хранения контейнеры в одном аэропорту и ознаменовала собой сдвиг в решении указанной проблемы Коста-Рикой.