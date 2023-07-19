Проекты по пяти направлениям разработают участники Всероссийского молодёжного форума «Байкал»

С 14 по 18 августа в Иркутской области пройдёт Всероссийский молодёжный форум «Байкал» платформы Росмолодёжь.События, где встретятся 600 молодых людей, проявляющих интерес к экологии и туризму, в возрасте от 14 до 35 лет.

На форум приглашены представители компаний социально ответственного бизнеса, специалисты в области бережливого производства и корпоративного управления. Вместе с экспертами и наставниками они подготовят материалы по формированию условий для успешного развития молодёжных инициатив в приоритетных направлениях регионального и федерального уровней.

«Форум «Байкал» – это уникальная возможность для представителей молодёжи разных городов и культур обменяться опытом, идеями и знаниями в области сотрудничества и устойчивого развития. Наша цель – формирование компетенций молодого человека во взаимодействии с природой и обществом, в личностной и профессиональной самореализации, а также условий поддержки молодёжных инициатив.

В этом году форум пройдет в 15-й раз и соберёт на берегу Байкала 600 участников со всей страны», – рассказал директор Всероссийского молодёжного форума «Байкал» Александр Манзула.

Образовательная программа форума включает пять направлений.

На треке «Туризм» участники разработают новые туристические маршруты по Сибирскому региону, а также проекты по гастрономическим и экологическим путешествиям.

Трек «Предпринимательство» создан специально для формирования открытого сообщества молодых предпринимателей. Это направление раскроет для участников процесс реализации собственного продукта от разработки проекта до выхода на рынок. Особое внимание будет уделено формированию навыков ведения бизнеса, основанного на «экологичном» отношении к персоналу, поставщикам, клиентам и заботе об окружающей среде.

Направление «Молодёжные сообщества» посвящено взаимодействию молодёжных объединений с органами власти внутри региона с целью расширения условий для профессиональной, личной и гражданской самореализации молодёжи в России.

В рамках трека «Диалог культур» ведущие эксперты в сфере реализации государственной национальной политики вместе с участниками обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания и создания межкультурной компетентности в молодёжной среде.

На треке «ЭКО.ЦЕХ» студенты примут участие в развитии молодежных инициатив в экологической отрасли. Участники разработают дорожную карту по развитию экологического молодёжного движения и форумной инфраструктуры на промышленной площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Результатом форума станут более 100 молодёжных социально-экономических проектов по развитию Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и России. Также в рамках форума состоятся встречи с участниками специальной военной операции, которые прошли обучение на проекте «Твой герой» программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи, и Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Помимо этого, состоится грантовый конкурс Росмолодёжи по 18 направлениям, где участники, защитив свой проект, смогут получить финансовую поддержку до 1 миллиона рублей. В числе возможных тем для защиты: #создавай_возможности – идеи по организации занятости молодёжи; #развивай_среду – инициативы по развитию малых территорий; #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога; #расскажиоглавном – проекты, созданные для развития молодёжных медиа; #МЫВМЕСТЕ – инициативы в поддержку добровольчества.

Организатором форума выступает Правительство Иркутской области, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и аппарат полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе.

Регистрация на Всероссийский молодёжный форум «Байкал» открыта на платформе Росмолодёжь.События до 1 июля.

Официальная афиша линейки молодежных форумов сезона-2023 доступна в Telegram-канале.