Проекты, реализуемые «Страной Девелопмент» в трех городах, вышли в финал Urban Awards 2023

Три жилых комплекса федерального застройщика «Страна Девелопмент» стали финалистами 15-й Федеральной премии Urban Awards 2023, которая определяет лучшие проекты жилой городской недвижимости России, продвигает современные стандарты и передовой опыт в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью. В финал прошли проекты, которые «Страна» реализует в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

Финалистом в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга» стал ЖК «Дом на Васильевском», который возводится на Васильевском острове на берегу реки Смоленки. Это второй проект застройщика «Страна Девелопмент» в Северной столице, который уже выходил в финал премии Urban Awards в 2022 году. На 12 этажах дома расположены 244 квартиры и нежилые помещения. Жилой дом обладает великолепной транспортной доступностью (пять минут на автомобиле до ЗСД), удобным расположением рядом с Финским заливом.

Интерьеры МОП-ов в жилом комплексе выполнены московской дизайнерской студией «Балкон», а также там представлена репродукция художницы и фотографа Ромины Рессии, работы которой жители будут видеть на каждом этаже. В зонах МОП-ов учтен принцип безбарьерной среды. Вокруг ЖК – многочисленные точки притяжения Санкт-Петербурга. Во дворе дома – собственная инфраструктура для отдыха взрослых и детей. Посетители смогут ощутить атмосферу «Дома на Васильевском» и полюбоваться шикарными видами на реку Смоленку и Финский залив, посетив специальную демо-квартиру.

В номинациях «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО» и «Лучший жилой небоскреб» в финал вышел ЖК «Сибирский сад», реализуемый «Страной» в Екатеринбурге. Это первый проект застройщика в регионе, который станет новой точкой притяжения в столице Урала. Всего в микрорайоне будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. Под высотными башнями-доминантами спроектирован подземный паркинг, также запланировано строительство закрытых наземных паркингов с теплыми переходами из домов.

Проект объединил в себе близость к природе и современному городскому ритму. Для этого в ЖК появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона. На первых этажах расположатся коммерческие помещения, где откроются кафе, магазины, аптеки, различные салоны. Каждая квартира в комплексе будет укомплектована «умным домом».

Финалистом в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО» стал ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и первый в России проект, реализуемый с применением механизма инфраструктурных облигаций. Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды. Каждая квартира комплекса оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой Face ID, а паркинг автоматически будет узнавать машины по номерам, а во дворах будут USB-розетки для смартфонов. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности.

ЖК включает 24 дома переменной этажностью (от 4 до 16 этажей), в которых спроектировано более 8500 квартир общей площадью более 380 тыс. жилых кв. м. Также проект микрорайона включает 4 паркинга и самый большой пешеходный бульвар в городе (1,6 км), который свяжет все дома. По инициативе ГК «Страна Девелопмент» возле ЖК будет разбит сквер с возможностью доступа для всех горожан. Проект строится по принципу «город в городе», чтобы жители могли закрыть базовые потребности в шаговой доступности от дома.

Справка: «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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