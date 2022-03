Профиль International Advanced дополнит в школах ONE! International School профильные направления Digital, International и Design&Technologies

Москва, 22 марта 2022 — В школах ONE! International School запускается новый международный образовательный профиль International Advanced. Он ориентирован прежде всего на тех, кто уже имеет опыт обучения или планирует учиться по британской, американской системе или по программе Международного бакалавриата (IB) с итоговыми экзаменами A-Level, подготовкой к сдаче теста SAT или программы International Baccalaureate (IB), а также рассматривает возможность поступления как в российские, так и в иностранные учебные заведения. Все необходимые предметы будут преподаваться на английском языке квалифицированными учителями, в совершенстве владеющими иностранными языками и знакомыми с культурой и требованиями международного образования. С сентября 2022 года по новому профилю смогут обучаться студенты, хорошо сдавшие вступительные экзамены, возраста с 6-ти до 15-ти лет. По окончании обучения школьники, выполнившие требования программы, получат аттестат международного образца, принимаемый иностранными вузами. Новый профиль дополнит традиционные для школ ONE! профильные направления Digital, International и Design&Technologies.

Новый международный стандарт разработан по запросу родителей, чьи дети до последнего времени учились в международных школах в Москве. Оказавшись в ситуации выбора, вызванной закрытием международных школ и дефицитом педагогов, они увидели в образовательном стандарте и подходах школ ONE! возможность продолжить обучение своих детей в привычной среде и получить необходимый образовательный результат. Исторически в школах ONE! делают упор на получение детьми глубоких академических знаний и развитие 12 важнейших компетентностей, столь необходимых для того, чтобы быть «человеком мира» и легко адаптироваться под стремительно изменяющуюся жизнь. Сочетание стандартов ONE! и международных образовательных стандартов, таких как британский образовательный стандарт A-Level, International Baccalaureate (IB) и американский тест SAT, позволят наиболее эффективно подготовить учеников к дальнейшему обучению в России или за рубежом.

Новый международный профиль International Advanced в ONE! — это достойная российская альтернатива учебе в международных школах для русскоязычных детей. Многолетняя практика показывает, что в международных школах, при высоком уровне знания иностранных языков, у учеников страдает качество подготовки по базовым предметам. В школах ONE! имеют большой опыт исправления таких перекосов через построение индивидуального образовательного маршрута учеников. Основой преподавательского состава в ONE! являются педагоги-россияне, имеющие опыт работы в международных школах или прошедшие обучение международным стандартам образования. Это явный плюс в сравнении с международными школами, так как сейчас многие преподаватели-экспаты этих школ уехали из России из-за санкций, а остающиеся носители языка часто не имеют соответствующего уровня педагогической и предметной подготовки. В нынешних условиях экспато-ориентированные школы вынуждены переходить на дистант, что не позволяет реализовать учебные задачи в полном объеме. При этом родители, к сожалению, вынуждены продолжать платить за такое образование как за полноценное.

Важным преимуществом международного профиля International Advanced в школах ONE! является стоимость обучения, которая существенно ниже, чем в международных школах и зафиксирована в рублях.

Важной частью образовательного стандарта школ ONE! является персонализированность образования. Для каждого ученика после первичной предметной и навыковой диагностики строится индивидуальный образовательный маршрут, который актуализируется каждые 5 недель. Такой процесс делает адаптацию учеников, в том числе перешедших из международных школ, максимально быстрой и «бесшовной». Этому также способствует преподавание предметов Language & Literature, Individuals & Society, Science, PE, Math, Design, Drama, Visual Art, Mandarin на английском языке. Именно это сочетание и способствовало тому, что уже сейчас до 15% детей, проходящих вступительное тестирование в сети школ ONE! International School — бывшие студенты международных школ.

По словам Максима Натапова, основателя ONE! International School, «международный профиль International Advanced школ ONE! — это отличный выбор для семей, которые за адекватные деньги хотят воспитать гармонично развитого ребенка, качественно владеющего иностранными языками и должными навыками, и имеющего замечательные шансы на поступление в ведущие мировые вузы».

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.