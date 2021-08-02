Профилактику падений и переломов обсудили на совещании в Министерстве здравоохранения Приморского края

28 июля 2021 года прошло совещание по вопросам внедрения в практику в Пермском крае комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Комплекс мер).

В мероприятии приняли участие Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края, Сергей Никифоров, заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения), Евгений Рожнев, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Тамара Никифорова, заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение», Наталья Ярославцева, главный внештатный специалист гериатр Пермского края, а также главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, ревматологии, эндокринологии, по медицинской реабилитации, по травматологии и ортопедии, а также представители медицинских учреждений Пермского края.

«В рамках национальных поручений Президента России проходят выездные мероприятия в регионы с участием научно-медицинских исследовательских центров. Мы приветствуем Вас от лица медицинских учреждений Пермской земли и было бы интересно услышать Ваше мнение по организации медицинской помощи для пожилых людей», – обратился к участникам совещания Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.

«Когда еще не было федерального проекта «Старшее поколение» Пермский край участвовал в реализации ведомственного проекта Минздрава России «Территория заботы» и исторически перешел в пилотный регион по реализации федерального проекта «Старшее поколение» по внедрению Комплекса мер», – отметил Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

О роли скорой медицинской помощи в ходе реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, осветил Ильдар Миннуллин, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени И.П. Павлова Минздрава России.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов на территории Пермского края. В частности, было замечено, насколько важно организация системы профилактики повторных переломов у лиц пожилого возраста и создания эффективной системы оперативной помощи.