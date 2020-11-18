Программа Executive MBA СПбГУ вошла в топ-100 международного рейтинга Financial Times

Программа Executive MBA Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) впервые вошла в топ-100 международного рейтинга Financial Times Executive MBA Ranking 2020, опубликованного 26 октября 2020 года. Университет занял 93 позицию в общем рейтинге и 48 строчку среди европейских бизнес-школ.

Церемонии начала строительства загородного кампуса СПбГУ «Михайловская дача», один из первых этапов создания проекта «Высшая школа менеджмента СПбГУ», 29 ноября 2006 г.

Программа Executive MBA реализуется на базе Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) — бизнес-школы, основанной при поддержке Правительства Российской Федерации. В сентябре 2005 года Президент России Владимир Путин инициировал приоритетный национальной проект «Образование», в рамках которого была поставлена задача создать российскую школу бизнеса мирового уровня для подготовки национальной элиты управленческих кадров, способных решать задачи повышения конкурентоспособности страны в контексте глобальной экономики XXI века.

«Сегодня признание высокого уровня бизнес-образования в Санкт-Петербургском государственном университете находит отражение в престижных международных аккредитациях и подтверждается рейтингами, где СПбГУ из года в год занимает почетное место в ТОП-100, соседствуя с лучшими мировыми университетами и школами. В том, что ВШМ СПбГУ вошла в список лучших по версии Financial Times, заслуга всего преподавательского состава, слушателей и выпускников программы. Благодаря поддержки на государственном уровне мы достойно справились с этой задачей и ставим перед собой новые амбициозные цели», — отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Газета Financial Times проводит анализ образовательных программ на основе данных, полученных от бизнес-школ и в ходе проведения опросов выпускников. На итоговое место в рейтинге влияют такие критерии, как средний уровень доходов, рост зарплаты и карьерный рост выпускников в течение трех лет после окончания программы, степень международной академической мобильности, уровень научных исследований в школе, процент преподавателей с ученой степенью и другие. Рейтинги Financial Times являются международным и общепринятым знаком качества программ бизнес-образования.