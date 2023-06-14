«Программа подготовки лидеров Climate x» приглашает студентов со всего мира

Мир
14 июня 2023

«Программа подготовки лидеров Climate x» принимает заявки от студентов со всего мира. Потенциальные студенты могут зарегистрироваться на сайте http://climatexleadership.gauc.net/. Заявки принимаются до 30 июня 2023 г.

При стратегической поддержке Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и глобальных партнеров, эта учебная программа, совместно разработанная Международным университетским климатическим альянсом (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) и Альянсом азиатских университетов (Asian Universities Alliance, AUA), направлена на развитие у молодого поколения навыков, которые в будущем помогут им стать лидерами в борьбе с изменением климата. Она подчеркивает синергетический подход, объединяя авторитетные образовательные ресурсы и предлагая инновационную программу обучения.

Смена парадигмы развития

Переход к углеродно-нейтральной экономике предполагает нечто большее, чем просто переход от ископаемых видов топлива. Это «смена парадигмы развития, которая приведет к новой модели модернизации, способной принести пользу всему миру и внести вклад в экологически безопасное и процветающее будущее», – заявил Лорд Николас Стерн, президент Исследовательского института Grantham по изменению климата и окружающей среде при Лондонской школе экономики и председатель Научного комитета GAUC.

Смена парадигмы сопровождается глубокими изменениями на рынке труда, которые выдвигают совершенно новые требования и предоставляют новые возможности. «Сегодняшняя молодежь – лидеры и столпы завтрашнего дня, и независимо от своей будущей карьеры они должны рассматривать углеродную нейтральность в качестве общего дела, – заявил д-р ВАН Биньбинь (WANG Binbin), генеральный исполнительный секретарь GAUC.

Учебная программа Climate x основное внимание уделяет революционному воздействию изменения климата и его тесной взаимосвязи с другими целями ООН в области устойчивого развития (ЦУР). Опираясь на успех пилотного учебного проекта Climate x 2022, который был предназначен исключительно для студентов университетов-членов GAUC, учебная программа 2023 открывает двери для студентов по всему миру и направлена на то, чтобы помочь большему количеству молодых людей воспользоваться возможностями, связанными со сменой парадигмы, и внести свой вклад в реализацию углеродно-нейтрального будущего.

Престижное образование в 28 университетах и за их пределами

Учитывая, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут принимать у себя Конференцию ООН по изменению климата 2023 (COP28), GAUC установила стратегическое партнерство с Альянсом азиатских университетов (AUA), в который входят 15 университетов из Азии, для совместного проведения обучения.

Расширяя существующую сеть университетов-членов GAUC, это партнерство акцентирует внимание на уникальных проблемах изменения климата, с которыми сталкивается континент, сохраняя при этом комплексную глобальную перспективу. На протяжении всей учебной программы эксперты из университетов-членов GAUC и AUA будут совместно проводить лекции и семинары, уделяя особое внимание синергии между изменением климата и ежегодными ключевыми темами GAUC, а именно синергии между изменением климата и экологически чистой энергетикой, здравоохранением, стихийными бедствиями и устойчивой модой.

Кроме того, благодаря обширной глобальной партнерской сети, обучение будет сопровождаться различными семинарами, групповыми сессиями и внеклассными лекциями, представленными приглашенными докладчиками из организаций, связанных с ООН, промышленности, НПО, гражданского общества и пр.

Повышение квалификации от слушателей до будущих лидеров в борьбе с изменением климата
В рамках учебной программы был принят подход «Обучение инструктора» с помощью модуля «1+3», который позволит учащимся перейти от получения знаний о климате к лидерству в борьбе с изменением климата. 1 в названии модуля символизирует онлайн-курс, который длится один месяц в июле; 3 символизирует три гибридных мероприятия, которые зачисленные студенты должны пройти с августа по ноябрь, чтобы применить свои лидерские навыки и знания о климате на практике. Третье мероприятие признано молодежным мероприятием Всемирной молодежной климатической недели 2023 (Неделя) – механизма, который GAUC и более чем 100 заинтересованных сторон со всего мира инициировали в 2022 году.

После выполнения требований модуля «1+3», студенты будут сертифицированы GAUC и AUA как Инструкторы Climate x. Инструкторы Climate x, которые продемонстрируют исключительные лидерские качества и целеустремленность в течение Недели, запланированной на период с 20 по 24 ноября этого года, получат дополнительную награду Первопроходца Climate x (‘Climate x’ Pioneer). Первопроходцы Climate x получат возможность быть отобранными в Молодежную делегацию GAUC на COP28, чтобы донести основные аспекты молодежной климатической деятельности до лидеров глобального управления изменением климата на COP28 в Дубае.

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