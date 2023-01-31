Программа «Приведи друга» доказала свою эффективность

10–12% общего пула вакансий в департаменте продаж и порядка 5% вакансий на производстве удалось закрыть «Биннофарм Групп» за два года работы программы «Приведи друга», которая доказала свою эффективность. 98% сотрудников, пришедших в рамках реферальных программ, остаются работать в компании.

Суть программы заключается в том, что сотрудники рекомендуют своих коллег по предыдущему месту работы, хороших знакомых из компаний – конкурентов, родственников и друзей, заинтересованных в смене работы, и получают за это финансовое вознаграждение после того, как их подопечный проходит испытательный срок. Такой подход был протестирован на производственных площадках, когда вознаграждение выплачивалось в рамках двух платежей: первая часть, когда сотрудник вышел на работу, прошел медосмотр и трудоустроился, а вторая часть — по итогам испытательного срока.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Мы очень довольны результатами, поскольку люди, которые приходят по рекомендациям, предварительно подготовлены, у них есть понимание того, чем они будут заниматься, и реальное, более полное, представление о компании, в отличие от тех, кто приходит через объявление на сайте по поиску работы. Большим плюсом также является определенная поддержка, которую оказывает человек, рекомендовавший нового сотрудника, поскольку он материально заинтересован в том, чтобы его протеже прошел испытательный срок».

Вознаграждение в рамках реферальной программы рассчитывается с учетом средней заработной платы в данной категории, стоимости размещения позиций на порталах по поиску работы, размера фиксированного оклада приведенного сотрудника. Эти опции помогают определить, какая именно сумма будет мотивировать сотрудников искать среди своих знакомых тех, кого они могли бы привести в компанию.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Важно, что программа реферального рекрутмента значительно увеличивает возможности по привлечению и удержанию персонала внутри компании. Мы никогда не перейдем только на услуги агентства или портала по поиску работы, при этом полностью отказавшись от акции «Приведи друга». Когда перед вами стоит задача привлечь в компанию большое количество сотрудников, имеет смысл рассматривать все возможные каналы привлечения и реферальные программы в том числе».

В декабре прошлого года «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России». Наивысшая платиновая награда присвоена в номинации «Корпоративное управление». Компания получила серебро в номинациях «Сотрудники и общество», «Экология».