Производитель вентиляционного оборудования ПКФ Армавент представил новый дизайн сайта компании

Новый 2021-й год ПКФ Армавент начал с обновления точек контакта с клиентами, открыв для посетителей сайт в совершенно новом, современном и удобном дизайне. Усовершенствование производственного сайта является отражением общей концепции компании, нацеленной на улучшение обслуживания, модернизацию всех этапов производства и реализации продукции. Обновление коснулось не только дизайна, также были внедрены современные технические решения и элементы юзабилити.

Новое интернет-представительство ПКФ Армавент сохранило все достоинства старого сайта, за которые его ценили клиенты: качественные продуманные описания, выверенные описания и инструкции, удобные таблицы и каталогизация. Также преемственность стиля обеспечивают сохранённые фирменные цвета и логотип компании, сформировавшиеся за 12 лет работы.

При этом новый сайт является полностью адаптирующимся под просмотр с мобильных устройств, поскольку в современных условиях даже промышленную вентиляцию могут искать с телефона или планшета, и компания идёт навстречу клиентам, обеспечивая удобство изучения контента и формирования заказа с любого экрана. Звонок или формирование нового письма теперь происходит с одного нажатия на соответствующий элемент интерфейса. Также проработан поиск по сайту, увеличена скорость загрузки страниц.

«Все последние годы мы были заняты модернизацией, расширением и улучшением производства, оптимизацией поставок и работы с клиентами, и получилось, что сайт в интернете уже не отражает нашей современной позиции. Поэтому было принято решение обновить и его, учитывая обратную связь от новых и постоянных клиентов», — отметил генеральный директор ПКФ Армавент Вадим Александрович Ходов.

Работа по редизайну проводилась специалистами компании Megagroup. Ко второй половине января все работы по обновлению оболочки сайта уже завершены, хотя плановое развитие и обновление технической информации не останавливается никогда.

О компании

Компания Армавент с 2008 года поставляет широкий спектр вентиляционного и отопительного промышленного оборудования, а также трубопроводную арматуру. Оптимизация работы, непрерывное улучшение качества продукции и расширение номенклатуры поставляемого оборудования позволяет с каждым годом увеличивать число клиентов по всей России и в странах СНГ.

Адрес обновлённого сайта компании: https://armavent.ru/