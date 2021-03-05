ПРОМОМЕД обеспечит российские медучреждения Арепливиром при необходимости

Достоверно сказать, обойдет ли РФ стороной третья волна коронавируса, сейчас не сможет никто. В Европе до сих пор сохраняется нестабильность, темпы массовой вакцинации не соответствуют запланированным показателям. Количество зараженных находится на недостаточно низком уровне. Что касается Российской Федерации, то здесь ситуацию можно назвать спокойной, число заболевших уменьшилось. Однако неизвестно, как долго удастся удерживать всё под контролем.

Фармацевтические компании продолжают выпуск препаратов для лечения коронавируса. ГК ПРОМОМЕД, которая производит Арепливир (рекомендуемое Минздравом для лечения), не планирует снижать объемы выпуска препарата в условиях неопределенности. Предприятие выражает готовность в любой момент при возникновении необходимости поставить дополнительный запас Арепливира в отечественные медицинские учреждения.