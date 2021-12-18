Промышленность Москвы выросла на 28%

По итогам 10 месяцев объем производства промышленной продукции в Москве увеличился более чем на 28% по сравнению с тем же периодом 2020-го. По состоянию на июль показатель роста был на уровне 25%. Как сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, наилучшую динамику продемонстрировали производители машин и оборудования — они нарастили объемы в 2,1 раза.

Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности — производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды — на 61%.

Традиционно высокие показатели у компаний, создающих электрооборудование, — плюс 83%. Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева увеличились на 73,5%, а производства бумаги и бумажных изделий — на 73,3%.

Кроме того, как подсчитали в департаменте инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы, производство других готовых изделий, к которым относятся в том числе медицинские инструменты и оборудование, за десять месяцев выросло на 71,4%.

На 34,5% увеличился выпуск лекарств и медицинских материалов. Рост был обеспечен за счет препаратов для борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов.

Как считает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева, достигнутые результаты — следствие возобновления полномасштабной работы промышленных предприятий после карантинных ограничений.

«После остановки производственного процесса и соответствующей адаптации к новым форматам работы промышленники значительного увеличили объемы выпуска. Помимо этого, сказался отложенный спрос на некоторую продукцию, в том числе на текстиль и автомобили, поскольку в период пандемии коронавируса именно эти категории находились в числе самых невостребованных», — говорит Пырьева.

Эксперт подчеркивает, что высокий спрос на недвижимость и масштабные программы реновации подтолкнули продажи и производство изделий из дерева, в том числе напольных покрытий и дверей.

«Развитие бумажной промышленности и выпуска картона — это следствие развития сектора дистанционной торговли и доставки разнообразной продукции. Причины роста в сфере фармацевтики, производства лекарств и предметов медицинского назначения вообще очевидны. Выбрать какую-либо отрасль в качестве драйвера развития города практически невозможно», — считает вице-президент МТПП Сурен Варданян.

По его словам, статистика промпроизводства отражает итог совместных действий бизнеса и власти.

«С одной стороны, московские власти поддерживают бизнес в очень непростых условиях, связанных с пандемией, например, благодаря налоговым льготам для компаний со статусом промышленного комплекса в Москве (23 из 60 являются пищевыми производствами). С другой — сам бизнес активнейшим образом встраивается в новые правила, принимает участие в разработке государственных мер поддержки, указывая на те стимулы, которые помогут ему не только выжить, но и развиваться дальше».

Он уверен, что бизнес воспользовался теми возможностями, которые предоставило ему государство. Немаловажную роль сыграло и использование новых бизнес-технологий — кто успел стать «цифровым», тот не только выжил, но и преуспел.

Сурен Варданян подчеркивает, что без развития цифровых госсервисов, которые сегодня позволяют компаниям обходиться без оформления пачек документов, обеспечить столь взрывной рост было бы сложно.

«В Москве по промышленному направлению действует порядка 30 онлайн-сервисов; бизнесу предоставляется 14 всевозможных субсидий. Естественно, это облегчает выбор алгоритмов и технологий и поддерживает производство», — говорит Сурен Варданян.

За последние пять-семь лет, подчеркивает адвокат, член Совета московской «Деловой России» Алексей Мишин, в мегаполисе создана эффективная бизнес-инфраструктура: технопарки, сервисные структуры, к примеру ГБУ «Малый бизнес», Московский экспортный центр. И все они направлены в первую очередь на поддержку реального сектора.

По его мнению, сохранение производства (хотя в столице традиционно сильны финансовый сектор, сфера услуг и торговли, креативная индустрия) обеспечивает устойчивость московской экономике, поскольку именно промышленность — ее базис.

Ресурсы для дальнейшего роста у города, по мнению опрошенных «Компанией» экспертов, безусловно, есть.

Алексей Мишин считает, что большой прирост может быть достигнут в секторе легкой промышленности, который уже показал очень хорошую динамику.

«Есть все предпосылки для локализации в Москве новых производств, так они станут ближе к месту сбыта. То же самое относится к сектору бытовой техники и электроники, а также пищевой промышленности», — говорит Мишин.

В МТПП прогнозируют, что в ближайшее время станет заметен более серьезный рост в производстве электрооборудования. В плюс уйдут производители всего, что связано с транспортом, в частности с беспилотными средствами передвижения.

«Креативные индустрии также ожидает всплеск развития: многие компании сейчас берут реванш за то время, когда относились не к самым приоритетным отраслям экономики города», — рассказал «Компании» Сурен Варданян.