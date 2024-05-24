Просьбы о помощи в новых регионах выполняет МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

21 мая завершилась тридцать первая гуманитарная миссия Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Команда организации посетила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и передала гуманитарные грузы в медицинские центры и больницы новых регионов с целью обеспечения на местах высококвалифицированной медицинской помощи, в первую очередь, тяжелобольным и раненым детям.

В рамках визита состоялся ряд официальных встреч. Президент организации Ольга Демичева встретилась с главными врачами и ведущими специалистами детских медицинских учреждений, а также с уполномоченной по правам ребёнка в ЛНР Инной Швенк, председателями Общественных палат Запорожской и Херсонской областей Антоном Бибаровым-Государевым и Игорем Качуром. Обсудили совместную работу по оказанию всесторонней помощи детям регионов.

«На Донбассе и в Новороссии говорят, что мы — с «Большой земли» или из «Большой России». А по мне, так все мы из одной большой России, нашей общей родной страны, где мы говорим на одном языке, живём общими переживаниями и надеждами. Мы приезжаем в новые регионы по несколько раз в год и хорошо видим, как меняется жизнь здесь после включения в состав России. Ремонтируются и строятся новые дома и клиники, стремительно улучшается оснащение и снабжение медицинских учреждений, проводится обучение кадров. Переходный период — время непростое. Впереди ещё очень много работы. Да и неспокойно пока на территориях. Каждый день обстрелы, страдает мирное население. Мы, как всегда, реагируем на запросы о помощи, насущные нужды семей с тяжелобольными детьми, на заявки детских учреждений и клиник. Помощь требуется в значительном объёме. Без помощи Фонда Президентских грантов нам не осилить весь объём запросов на медицинские изделия, оборудования, дорогостоящие препараты. Спасибо, что нас поддерживают и дают возможность оказывать всестороннюю помощь нашим братьям из возвращенных регионов», — отметила Ольга Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Необходимое для работы оснащение и медицинские материалы получили Алчевский центр матери и ребёнка ЛНР, Донецкий республиканский перинатальный центр, республиканский травматологический центр Донецка, Геническая центральная районная больница Херсонской области, детская больница Мелитополя.

Также в представительства организации в ЛНР и ДНР доставлена адресная помощь подопечным детям: лекарственные препараты, средства для реабилитации и специализированного ухода. В ближайшее время они будут переданы в семьи.

Проект «Побеждать и жить!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь в клиниках Москвы тяжелобольным и раненым детям, а также молодым подросткам, проживающим на новых территориях.