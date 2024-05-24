Просьбы о помощи в новых регионах выполняет МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Общество
24 мая 2024

21 мая завершилась тридцать первая гуманитарная миссия Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Команда организации посетила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и передала гуманитарные грузы в медицинские центры и больницы новых регионов с целью обеспечения на местах высококвалифицированной медицинской помощи, в первую очередь, тяжелобольным и раненым детям.

В рамках визита состоялся ряд официальных встреч. Президент организации Ольга Демичева встретилась с главными врачами и ведущими специалистами детских медицинских учреждений, а также с уполномоченной по правам ребёнка в ЛНР Инной Швенк, председателями Общественных палат Запорожской и Херсонской областей Антоном Бибаровым-Государевым и Игорем Качуром. Обсудили совместную работу по оказанию всесторонней помощи детям регионов.

«На Донбассе и в Новороссии говорят, что мы — с «Большой земли» или из «Большой России». А по мне, так все мы из одной большой России, нашей общей родной страны, где мы говорим на одном языке, живём общими переживаниями и надеждами. Мы приезжаем в новые регионы по несколько раз в год и хорошо видим, как меняется жизнь здесь после включения в состав России. Ремонтируются и строятся новые дома и клиники, стремительно улучшается оснащение и снабжение медицинских учреждений, проводится обучение кадров. Переходный период — время непростое. Впереди ещё очень много работы. Да и неспокойно пока на территориях. Каждый день обстрелы, страдает мирное население. Мы, как всегда, реагируем на запросы о помощи, насущные нужды семей с тяжелобольными детьми, на заявки детских учреждений и клиник. Помощь требуется в значительном объёме. Без помощи Фонда Президентских грантов нам не осилить весь объём запросов на медицинские изделия, оборудования, дорогостоящие препараты. Спасибо, что нас поддерживают и дают возможность оказывать всестороннюю помощь нашим братьям из возвращенных регионов», — отметила Ольга Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Необходимое для работы оснащение и медицинские материалы получили Алчевский центр матери и ребёнка ЛНР, Донецкий республиканский перинатальный центр, республиканский травматологический центр Донецка, Геническая центральная районная больница Херсонской области, детская больница Мелитополя.

Также в представительства организации в ЛНР и ДНР доставлена адресная помощь подопечным детям: лекарственные препараты, средства для реабилитации и специализированного ухода. В ближайшее время они будут переданы в семьи.

Проект «Побеждать и жить!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь в клиниках Москвы тяжелобольным и раненым детям, а также молодым подросткам, проживающим на новых территориях.

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