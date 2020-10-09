просто Лeра прыгнула с моста в центре Москвы

5 октября 2020 состоялась премьера клипа просто Лера «Лютики»

Огромный город, юная девушка, которая потеряла надежду на счастливую первую любовь. Утопить себя в чувствах, идя по городу и делая себе больно от воспоминаний, которых ничем невозможно заглушить. Жалеть себя и думать о страшном, чтоб найти силы прыгнуть с моста и выжить.

История клипа на хит этой осени просто Лера «Лютики» гармонично слились в атмосферном видео от продюсера и режиссёра клипа man kaufman.

Съёмки проходили на колоритных локациях города. Переулки, дворы, ночной клуб, мост – локации которые помогали создавать атмосферу клипа.

просто Лера: «Сюжет клипа понятен и прост. Это моя история, тут даже играть не приходилось. Всё, что происходило в клипе, я в какой-то степени пережила на себе и хотела повторить эти моменты в самом клипе. У всех же так было, когда твоя верная подружка спасает тебя винишком и разговорами о том, какой же он идиот, потом тащит тебя в клуб и вы просто отрываетесь, переключаетесь на что-то другое…И вроде этот вечер уже скрашен и ты пока не думаешь о бывшем вообще.. Но тут как опять назло он…и ты снова теряешь контроль над эмоциями….В конце просто сидишь, думаешь и понимаешь, что ничего не поменяется, да и не нужно. Что всё это такие мелочи и всё у тебя будет хорошо».

Инстаграм: https://www.instagram.com/prostolera___/

просто Лера «Лютики»: https://www.youtube.com/watch?v=c0ck8l1EjKU