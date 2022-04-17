Просветительские акции в рамках проекта «Есть такой праздник»

Проект популяризации памятных государственных дат «Есть такой праздник» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) – это ряд просветительских акций, задача которых напомнить жителям нашей страны о важных для каждого русского человека памятных дата и праздниках, которые играют огромную роль в формировании российской идентичности и духовно-нравственном становлении человека.

Проект посвящен проведению просветительских акций, основная цель которых – напомнить людям о традиционных ценностях, способствовать продвижению идеалов семьи, патриотизма, напомнить о наших общих корнях и культуре.

3 декабря 2021 года состоялась первая акция в честь дня Неизвестного солдата. Более пятидесяти волонтёров вручили жителям и гостям города открытки с важными моментами и красные гвоздики в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Именно 3 декабря в 1966 году, в 25-ую годовщину разгрома немецких войск под Москвой, из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе прах неизвестного солдата был перенесен и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

2 февраля 2022 года состоялась вторая акция, приуроченная ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск.

В этот день в 1943 году стал датой окончания Сталинградской битвы. Победа советских войск имела не только огромное военное значение, ведь в результате битвы наши вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали её до конца войны, но и политическое, а также международное.

Победа в данной битве оказала значительное влияние и на развитие Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Вечная слава всем, кто ценой своей жизни сохранил мирное небо над нашими головами!