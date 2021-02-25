Прототип водородного седана в июне выпустит компания Hopium

Будущее создается уже сейчас. Автогонщик Оливье Ломбар (Olivier Lombard) подтвердил появление в июне 2021 года прототипа Hopium Māchina — высокотехнологичного седана с водородным двигателем и нулевой токсичностью отработавших газов.

Французский автопроизводитель Hopium, зарегистрированный на Парижской фондовой бирже в конце прошлого года, намеревается стать мировым лидером по производству автомобилей на водородной тяге и вывести такие транспортные средства на дороги к 2025 году.

Чтобы совершить этот промышленный прорыв, основатель и глава компании Hopium Оливье Ломбар собрал вокруг себя группу экспертов, включая автодизайнера Феликса Годара (Félix Godard), ранее работавшего в Porsche и Tesla, а впоследствии в Lucid Motors. Годар руководил созданием изящного дизайна и обтекаемой формы кузова Hopium Māchina. Кроме того, Ломбар пригласил на должность директора программ Лоика Буильё (Loïc Bouillo), ранее сотрудничавшего с группами PSA и Safran. Теперь он отвечает за координацию деятельности по разработке данного транспортного средства и его технологической платформы.

Эта уникальная платформа, представленная в конце января, станет ориентиром для нового поколения водородных автомобилей. Она разработана для максимального раскрытия свойств самого распространенного химического элемента на планете.

Новая модель на основе революционных фирменных технологий обладает непревзойденными эксплуатационными характеристиками для водородного транспортного средства. Ее мощность составляет свыше 500 л.с., а дальность пробега без дозаправок — более 1000 км с рекордно коротким временем заправки, составляющим всего три минуты. Этот автомобиль будущего сочетает в себе широчайшие возможности: гиперподключенность, безопасность и эргономичность спортивного и в то же время комфортабельного салона, а также полное соответствие существующим экологическим требованиям.

В настоящее время прототип находится на стадии проектирования перспективной технологии и является первым в серии, призванной подтвердить эффективность различных передовых технологий в рамках этой модели. Прототип — один из важнейших этапов тщательной подготовки к серийному производству.