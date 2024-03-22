Pruffme первая в России создала аудиосвязь на доске

Создавать видеовстречу в вебинарной комнате для общения на онлайн-доске теперь не обязательно. У онлайн-платформы Pruffme, первой на российском рынке, появилась функция аудиосвязи. В релизе сообщается о доступе к ней в облачной версии. Для коробки on-premise функция появится в ближайший месяц.

Никакие сторонние сервисы для разговоров не нужны – общение в аудиоформате происходит прямо на доске. Pruffme – это не только онлайн-доска, но и сервис для видеосвязи, оба продукта отлично работают вместе. Но внедрение внутрь доски аудиосвязи делает коммуникацию более простой и удобной, позволяя команде при необходимости обсуждать вопросы по проектам голосом. Ограничения по количеству человек для разговора отсутствуют.

Pruffme появилась на отечественном рынке в 2020 году, и с тех пор идет постоянная доработка сервиса. В последний год перед специалистами поставлена задача создать функционал, позволяющий российскому бизнесу плавно перейти на платформу с популярной зарубежной доски Miro.

Это привело к созданию на сервисе автоматического импорта досок c Miro на Pruffme, который позволяет сохранить контент и не тратить время на ручной перенос; on-premise решения, чтобы развернуть доску на своих серверах, контролировать нагрузки и не переживать за безопасность данных; экспорта в PDF для сохранения результатов работы на доске и использования их в отчетах и презентациях; API-методов для подключения к таск-трекинговым системам, применяемым внутри компании; единого входа (AD и SS0) для сотрудников, чтобы не создавать и не запоминать множество логинов и паролей; адаптации под тачпады, чтобы можно было работать комфортно и без мыши; управления доступом, с помощью которого можно контролировать права участников доски.

Особое внимание разработчиков платформы направлено на обеспечение комфортной работы команд компании и в синхронном, и в асинхронном форматах. Для этого сервис увеличил пространство, выполнил оптимизацию, выпустил в релиз фреймы и довел логику работы на слайдах до совершенства. Благодаря этому команды не мешают друг другу, находясь на одной доске, поскольку работают на разных слайдах.

Планируется создание и других функций. Так, ведется разработка канбан-доски с карточками задач, инструментов для покер-планирования (Poker Planning), обновлённых интеллект-карт с автоматическим выравниванием объектов. В 2024 году завершатся работы над кабинетом администратора и системой логирования.