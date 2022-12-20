Психолог Юлия Ивлиева запустила трансформацию тысяч людей в шоу «Путь души»

К чему приводит ложь: в Москве прошла массовая сессия-шоу психолога Юлии Ивлиевой. Уже в первый час тысячи зрителей онлайн-трансляции и гостей в зале не смогли сдержать слез во время масштабной перезагрузки личных установок.

12 декабря в Крокус Сити Холл психолог Юлия Ивлиева провела самое крупное в своей практике офлайн-мероприятие — психотерапевтическое шоу «Путь души». Специалист работает в сфере не первый год. Использует онлайн-формат, но в условиях переходного периода решила провести смешанную групповую сессию — для зала на 3 000 человек и зрителей, купивших билеты на трансляцию.

«Еще очень давно, работая в крупных компаниях, я получала инсайты, что буду выступать перед большой аудиторией. Сначала мысль пугала, потом я к ней привыкла, теперь вижу в этом свою миссию. Течение жизни только подтверждает, что я на верном пути. Год назад я составляла список желаний, одним из них – проведение крупного мероприятия в декабре. Летом пришло понимание, что оно должно быть в офлайн-формате. Связалась с площадкой — единственная свободная дата 12 декабря. Это еще раз показывает, что совпадений не бывает», — Юлия Ивлиева.

Один за другим зрители поднимались на сцену с вопросами и не могли сдержать слез. Глаза блестели у каждого в зале.

Итогом встречи стала не массовая трансформация, но её начало. В будущем Юлия Ивлиева планирует запустить её в еще большем количестве людей —через музыку: создавать психотерапевтические треки. Творчество, по мнению психолога, позволяет быстро и глубоко воздействовать на человека, даёт возможность проводить колоссальную по своему охвату терапию. Специалист выпустила две композиции, а также начала обучение вокалу у Аркадия Istokiya. Музыкант выступил на сцене Крокус Сити Холла — впервые исполнил свой новый сингл «Ничей».

«Юлия Ивлиева обладает особым талантом — находить ответы на вопросы, которые скрыты от тебя, но имеют основополагающее значение для твоей жизни. Приятно, что именно со мной она решила прорабатывать следующую ступень своей деятельности», — рассказал хип-хоп исполнитель Аркадий Istokiya.

Поддержать Юлию приехал и финалист проекта «Фабрика звёзд» Артём Иванов. Эксклюзивно для зрителей исполнил 4 новых трека финалист шоу Басты «Голос улиц» и ведущий радио Megapolis.fm Алекс Индиго. С Юлией Ивлиевой артист знаком около года и уже несколько месяцев регулярно встречается для проведения совместного мастер-майнда.

«Мне близко то, чем занимается Юлия, и я рад, что теперь причастен к этому. Одну из композиций написал специально для её мероприятия. Каждое мое выступление отчасти является трансформационным для слушателей. Теперь же мы объединили усилия», — поделился рэп-исполнитель Алекс Индиго.

Встреча завершилась на позитивной ноте — дав волю слезам, зрители сняли напряжение, прошли главный рубеж. И покидали зал с твердой установкой: жить осознанно, сейчас и для себя.