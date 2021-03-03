«Психология даёт ключ к личностному росту и повышению качества жизни», – Олеся Лупак, психолог и коуч

Самореализация – одна из основных потребностей личности. Казалось бы, всё просто: нужно только наметить цель и начать действовать. Но именно этот этап у большинства людей вызывает затруднение. Одни откладывают все вопросы «на потом», другие тратят жизнь на достижение целей, которые не приносят им отдачи и удовольствия. Как не попасть в эту ловушку, и почему практическая психология входит в перечень обязательных soft skills успешного человека – рассказывает Олеся Лупак, дипломированный психолог, коуч, основатель «Онлайн-университета Олеси Лупак».

Жить, а не существовать

Первый шаг к личному развитию – осознание своих талантов, эмоций, знаний, желаний, плюсов и недостатков. Наиболее ясную и полную картину можно получить только в процессе работы с психологом. Он же помогает преодолеть главное препятствие на пути к жизни своей мечты – страх. Поэтому любому, кто стремится к успеху, стоит хоть раз посетить психолога.

«Работа с грамотным психологом помогает обрести гармонию с собой и миром: выявить и устранить различные ошибочные, ограничивающие установки, определить свой потенциал, наметить истинные цели, выбраться из замкнутого круга. К примеру, в нашем мышлении изначально заложен механизм, вызывающий страх перед любым новым, нестандартным шагом. За это отвечает рептильный мозг. По его «вине» мы годами противимся переменам, в том числе ведущим к улучшению качества жизни. Опытный психолог поможет найти мотивацию, необходимую для преодоления сопротивления к изменениям», – поясняет Олеся Лупак, дипломированный психолог, коуч, основатель «Онлайн-университета Олеси Лупак».

Бытует мнение, что к психологу стоит обращаться только в крайнем случае, когда жизнь в прямом смысле слова не мила. На деле всегда легче предупредить, чем исправлять. Тренд на осознанность в мире продолжает набирать обороты, а вместе с ним год от года растёт и востребованность психологов во многих сферах.

Светить другим и не сгорать

Знание основ психологии – навык, одинаково полезный как в быту, так и в бизнесе. Но приобрести его не так-то просто. Олеся Лупак не раз получала просьбы «научить психологии». Желание помочь людям победило.

«В течение полугода я разрабатывала собственную программу обучения: объединила знания, полученные в ходе моих обучений и 12 лет практики с клиентами из 22 стран мира. Самым сложным было «упаковать» информацию так, чтобы её можно было легко усвоить, и научить людей мыслить, как психологи, контролировать свою личность. Пилотный поток из 6 человек показал, что моя система обучения отлично работает. Я получила лицензию и создала свой онлайн-университет», – делится Олеся Лупак, дипломированный психолог, коуч, основатель «Онлайн-университета Олеси Лупак».

Разработанная Олесей методика – абсолютно новое явление на рынке образования. Прежде всего, материал скомпонован таким образом, что обучение занимает всего 6 месяцев. Основных направлений два – для специалистов, и для тех, кто запутался в себе, хочет перемен, но не понимает, каких именно, мечтает жить своей жизнью, повысить самооценку.

«Курс «Психолог-практик» даёт то, чего так не хватает многим выпускникам психфаков – практику. Она начинается с третьей недели обучения. Это важный момент, нередко люди, получившее образование психолога, не практикуют, потому что не умеют. Также обязательный модуль – психодиагностика, она значительно облегчает работу, но многие психологи не придают ей должного значения и не используют. Включены и мои авторские методики для работы с внутренним ребёнком», – поясняет Олеся Лупак, дипломированный психолог, коуч.

За 2 года курсы личностного роста в «Онлайн-университете Олеси Лупак» прошли несколько сотен человек. Все поступившие на курс «Психолог-практик» успешно завершили обучение, сейчас имеют обширную практику и стабильный доход от 50 тысяч рублей в месяц, который постоянно увеличивают за счёт востребованности и прекрасных отзывов клиентов. Сейчас Олеся Лупак планирует начать работу над несколькими новыми модулями, один из которых будет полезен для предпринимателей и руководителей.

Источник: Metronews