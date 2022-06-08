Психотерапевт Дарья Милай рассказала, почему родительская критика – травма подросткового возраста

Каждый родитель искренне считает, что его критика идет ребенку на пользу: тот обязательно к ней прислушается и изменится к лучшему. Но в жизни все происходит наоборот. Замечания папы, мамы или родственников оборачиваются душевной травмой, занижают самооценку, а ребенок, даже будучи взрослым, пытается дорасти до планки, установленной родителями. Какой должна быть правильная критика, рассказывает Дарья Милай — клинический психолог, психотерапевт, автор книг и ряда новаторских психотерапевтических методов.

Почему родительская критика может стать психологической травмой для ребенка во взрослом возрасте?

Чаще всего критика родителей даже в отношении своих детей имеет негативный окрас. Это деструктивные послания, тормозящие развитие малыша:

«Какой ты упрямый!»;

«Не будь эгоистом!»;

«У тебя не выйдет, займись чем-то другим»;

«Дети в свободное время книги читают, а ты только в компьютере сидишь!»;

«Я в твои годы…» и другие.

«Услышав такие слова от самых близких людей, ребенок чувствует обиду, непонимание, стыд. Для малыша эти чувства важны. Часто они остаются в памяти на всю жизнь, а порой даже перерастают в психологические травмы», — утверждает клинический психолог Дарья Милай.

Человек вырастает неуверенным в себе, пытается соответствовать требованиям окружающих, не может найти себя в жизни.

Правила конструктивной критики

Как же тогда использовать критику в воспитании? Ведь она помогает малышу получить новый опыт, развивает способность к самоанализу, делает его гибкими и учит принимать верные решения. Вместо произнесения разрушающих фраз важно построить с ребенком конструктивный диалог и дать обратную связь.

Чтобы критика способствовала развитию сына или дочери и улучшала отношения в семье, а не переросла ссору, обратите внимание на следующие правила.

Делайте замечания ровным голосом

Ваша цель — мягко скорректировать поведение, а не испугать ребенка. Создайте спокойную атмосферу, которая будет способствовать доверию и взаимопониманию.

Критикуйте не личность, а поступок

Вы любите ребенка. Но и он может совершать ошибки. Никаких оскорблений и бесконечного перечисления неудач. Постарайтесь объяснить последствия и обсудите, как исправить ситуацию.

Не забывайте хвалить

««Переборщить» с критикой легко, поэтому больше хвалите ребенка, чтобы он всегда верил в себя и получал возможность исправиться, а не закрываться от близких», — советует автор книг и ряда новаторских психотерапевтических методов Дарья Милай.

Критика далеко не всегда бывает конструктивной, а для детей она еще и опасна. Родителям нужно учиться грамотно выстраивать диалог и отношения с малышами, чтобы избежать травматических ситуаций и сформировать у ребенка позитивное отношение к жизни.