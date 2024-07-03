Pulnovo Medical объявлила о начале глобального клинического исследования PADN в Португалии

Компания Pulnovo Medical Limited, признанный новатор в области лечения легочной гипертензии (ЛГ) и сердечной недостаточности (СН), объявила об успешном начале проекта и регистрации первых двух пациентов в своем глобальном многоцентровом клиническом исследовании, изучающем методику чрескожной денервации легочной артерии (PADN) для лечения легочной гипертензии, связанной с левосторонней сердечной недостаточностью. Это событие состоялось в больнице Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central — Hospital de Santa Marta в Португалии, что ознаменовало начало внедрения инновационного продукта Pulnovo Medical в глобальном масштабе.

Под руководством профессора Хан Чжана (Hang Zhang) из Нанкинской больницы при Нанкинском медицинском университете профессор Рубен Рамос (Ruben Ramos) и его команда успешно выполнили процедуру PADN двум пациентам. Процедура прошла без осложнений, устройства было легко использовать, и были получены отличные результаты. Португальская группа медицинских специалистов была впечатлена безопасностью и эффективностью технологии PADN, которые подтверждаются данными многолетних наблюдений. Клинические параметры показали многообещающие результаты использования технологии PADN. Совершенная конструкция изделий и высокоточный алгоритм управления надежно обеспечили стабильность выходной энергии и эффективные хирургические результаты.

Профессор Рубен Рамос сказал: «Технология PADN демонстрирует огромный потенциал для лечении легочной гипертензии, связанной с левосторонней сердечной недостаточностью. Мы рады первыми в Европе принять участие в этом глобальном клиническом исследовании. Наша команда уверена в этом проекте и с нетерпением ждет возможности предложить больше вариантов лечения европейским пациентам, страдающим легочной гипертензией, за счет этого исследования. PADN — это не только новый метод лечения, но и новая надежда для пациентов, страдающих легочной гипертензией».

Джесси Лиан (Jessie Lian) ,генеральный директор компании Pulnovo Medical, сказала: «Глобальное многоцентровое клиническое исследование PADN является одним из наших ключевых проектов, посвященных инновационным технологиям лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как новый метод лечения, PADN обладает огромным потенциалом и перспективами. Послеоперационные результаты первого зарубежного применения PADN отражают безграничность науки в настоящий момент. В будущем мы продолжим уверенно развивать наше глобальное предприятие, неуклонно расширяя преподавание и изучение технологии PADN».

Синтия Чен (Cynthia Chen), председатель совета директоров Pulnovo Medical, сказала: «Мы гордимся тем, что успешно завершили регистрацию первых участников европейского многоцентрового клинического исследования PADN в Португалии, что ознаменовало ускорение глобального распространение нашей технологии. Мы продолжим продвигать глобальное применение технологии PADN, что даст большему количеству пациентов возможность воспользоваться этим инновационным методом лечения».