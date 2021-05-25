Путин обсудил в Сочи новые образцы оружия для армии РФ

Во вторник, 25 мая в Сочи стартовала традиционная сессия совещаний, посвященная вопросам развития вооруженных сил России и ОПК. Президент РФ Владимир Путин отметил, что государство уделяет этим направлениям самое пристальное внимание. Глава государства подчеркнул, даже по итогам прошлого года, несмотря на вспышку Covid-19, все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены на 100%. Также качественно возрос уровень подготовки командного состава, а подразделения в округах получают новейшие образцы военной техники, которыми сегодня никто еще в мире не располагает.

«Армия России первой в мире приняла, как уже всем известно, оружие гиперзвукового класса. В том числе, речь идет и об уникальном ракетном комплексе межконтинентального радиуса действия “Авангард” с планирующим крылатым блоком. Кроме того, при несении боевых дежурств на маршрутах воздушного патрулирования свыше 160 полетов выполнил авиационно-ракетный комплекс “Кинжал”. Крайне важно и далее развивать этот мощный технологический рывок, который удалось совершить России», – сказал в ходе совещания Путин.

Глава государства отметил, что на очереди – поставка на вооружение ракетных зенитных полков инновационной установки С–500, испытания которой уже близятся к завершению. Путин также подчеркнул, что всем видам войск следует развиваться сбалансированным и системным образом.

Источник фото: kubnews.ru