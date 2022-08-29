Pylontech включена в список 50 наиболее инновационных компаний 2022 года Forbes China

Компания Pylon Technologies (Pylontech), являющаяся специализированным поставщиком аккумуляторных систем хранения энергии (BESS), объявила о включении ее в число 50 наиболее инновационных китайских компаний 2022 года в области новой энергетики по версии Forbes China.

Pylontech является одной из немногих компаний в мире, обладающей независимыми научно-исследовательскими и производственными мощностями для создания ключевых компонентов накопления энергии, включая элементы, модули, системы управления аккумуляторными батареями. Публикация списка 50 наиболее инновационных китайских компаний воздает должное компаниям, реализующим инновации в области построения бизнес-модели, инвестиций в исследования и разработки, саморазвития, корпоративного управления и пр.

Включение в этот список демонстрирует способность Pylontech к инновациям и лидерству в секторе возобновляемых и экологически чистых источников энергии и представляет собой значительное и дополнительное признание после включения в индекс MSCI. Компания Pylontech, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков систем накопления энергии (ESS), на протяжении десятилетий обслуживает жилищный, промышленный и коммунальный сектора.

Вице-президент компании Pylontech Джеффри Сон (Geoffrey Song) заявил следующее: «Для нас большая честь попасть в список 50 наиболее инновационных компаний по версии Forbes China. Это укрепляет нашу уверенность в том, что мы продолжим инвестировать в исследования и разработки более инновационных продуктов. Мы продолжим уделять особое внимание разработке систем накопления энергии и внедрению инноваций и НИОКР для достижения нулевого уровня углеродных выбросов».

В настоящее время компания и ее дочерние организации полностью владеют 194 патентами согласно последнему полугодовому отчету за 2022 год, опубликованному 26 августа 2022 года. В отчете также отмечается, что в первой половине 2022 года показатель доходности НИОКР в Pylontech достиг 6,99%, а объем инвестиций в исследования и разработки вырос на 132,40% по сравнению с первой половиной 2021 года, что является результатом реализации ее стратегии больших инвестиций в исследования и разработки.

Устойчивое будущее уже на пороге, и интеграция инновационных решений для хранения и производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит максимизировать преимущества взаимосвязанной энергетической экосистемы. Заложив в основу инновационный потенциал, Pylontech стремится стимулировать развитие отрасли накопления энергии и создать мир экологически чистой энергетики с клиентами и партнерами по всему миру.

Компания Pylontech была основана в 2009 году в качестве специализированного поставщика аккумуляторных систем хранения энергии (BSS), консолидировав для этого знания и опыт в области электрохимии, энергетической электроники и системной интеграции. Поставляя надежные и недорогие аккумуляторные изделия и решения ESS на мировые рынки, компания стала одним из ведущих мировых поставщиков литиевых аккумуляторных систем хранения энергии, удвоив свою долю рынка за 7 лет.