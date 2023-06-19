Qn-SOLAR завершает Intersolar Europe 2023 вечеринкой с участием трех соучредителей

Компания Qn-SOLAR, мировой производитель фотоэлектрических систем, недавно приняла участие в трехдневной выставке Intersolar Europe 2023 в Мюнхене, Германия. Компания представила мировой аудитории свой основной ассортимент продукции, а после выставки 15 июня, чтобы расслабиться и отдохнуть, провела коктейльную вечеринку с участием трех соучредителей, ключевых клиентов и местных торговых групп со всей Европы.

Компания собрала трех соучредителей Qn-SOLAR: Стивена Кая, Джека Рена и Аарона Ву, а также ключевых клиентов, включая дистрибьюторов, установщиков, EPC, разработчиков бизнеса и местный отдел продаж со всей Европы. Мероприятие проходило в павильоне Qn-SOLAR и предлагало коктейли, а также возможность задать вопрос по ключевым продуктам бренда: N-type TOPCon 182 мм 16BB cell, QNN182-HS585-72 и QNM182-HS410-54.

«В этот вечер мы отмечаем не только успех нашей продукции и наше присутствие на выставке Intersolar, но и прочность партнерских отношений с нашими клиентами и целеустремленность нашей команды. Мы стремимся предоставлять инновационные и экологически безопасные решения для удовлетворения энергетических потребностей мирового сообщества и с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы над созданием более светлого и экологически безопасного будущего», – заявил соучредитель Qn-SOLAR Стивен Кай.

С момента своего основания Qn-SOLAR быстро поднялась на первое место в китайской отрасли производства фотоэлектрических элементов. Старшие члены коллектива Qn-SOLAR имеют более чем 15-летний опыт в области фотоэлектрических технологий и решений. С 2014 года по настоящее время установленная мощность подписанных проектов достигла 15 ГВт, а собственный актив солнечных электростанций превысил 1,5 ГВт. В 2022 году компания Qn-SOLAR официально вышла на мировой рынок в области солнечной энергетики.

В настоящее время Qn-SOLAR предлагает четыре основные категории продукции: PERC182, 210, TOPCon 182 и 210, в диапазоне от 410 до 705 Вт. Продукция компании может удовлетворить потребности различных применений. Компания специализируется на создании продукции, приспособленной для нужд различных клиентов и проектов, предлагая профессиональные интегрированные фотоэлектрические решения.

Ранее в этом году компания Qn-SOLAR сформировала локальную управленческую команду за пределами Китая, имеющую свои представительства в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Структура продаж была реорганизована таким образом, чтобы включать в себя региональное и страновое руководство, а также вспомогательные подразделения, что позволило применять более широкий и эффективный подход к удовлетворению потребностей клиентов.