QSAN представит новейшие решения на выставке COMPUTEX 2024

Технологии
26 апреля 2024

Искусственный интеллект шагает по планете, трансформируя целые отрасли и стимулируя предприятия к внедрению ИИ в свои бизнес-процессы. Для компаний, которые готовятся воспользоваться этой невероятной возможностью быстрого роста, первым шагом является модернизация их ИТ-инфраструктуры. На выставке COMPUTEX 2024 компания QSAN представит самые современные решения, призванные помочь предприятиям в эпоху ИИ.

Система XCubeFAS 5226 следующего поколения теперь обеспечивает невероятно высокую производительность. Она отличается низкой задержкой, высокой пропускной способностью и мощными модулями IOP для ускорения ресурсоемких рабочих нагрузок в грядущую эпоху искусственного интеллекта.

Серия KubeSwift — это инновационное устройство, которое оборудует предприятия малого и среднего бизнеса возможностями CaaS (контейнер как услуга). Это универсальное решение упрощает развертывание, эксплуатацию и масштабирование контейнерных приложений, создавая надежный фундамент для современных ИТ-инфраструктур.

По мере развития искусственного интеллекта ценность данных будет расти в геометрической прогрессии, что приведет к необходимости расширения емкости хранения. XCubeNXT — это корпоративная унифицированная система хранения данных с масштабируемостью на петабайтном уровне, высокой доступностью и многофункциональными возможностями подключения. Ее целью является подготовка к хранению огромных объемов материала, генерируемых ИИ.

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