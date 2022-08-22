Р7-Офис рассказал, как новых пользователей добавить в систему

Общество
23 августа 2022

В компании рассказали, как настроить совместную работу и пригласить новых пользователей в систему.

Для того, чтобы пригласить новых людей в Облачный Р7-Офис, надо зайти в раздел «Люди», нажать в верхнем левом углу на серую кнопку со стрелкой вниз и выбрать «Пригласить пользователей». В новом окне появился автоматически сгенерированная ссылка-приглашение, которую необходимо скопировать и отправить людям, которых вы хотите пригласить. Также можно добавить новых пользователей с помощью функции  «Импортировать людей», которая находится там же, где и кнопка «Пригласить пользователей». Импортировать контакты можно тремя способами: из файла csv, аккаунта Google или вручную.

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