«Р7-Офис» сообщил о ребрендинге

«Р7-Офис» — новое имя компании и зонтичный бренд линейки российских офисных приложений для совместной работы.

Как отмечают в компании, ребрендинг поможет завершить процесс формирования экосистемы для офисной работы вокруг флагманского продукта компании.

К процессу создания зонтичного бренда компания пришла по нескольким причинам.

«Р7-Офис» воспринимался как набор редакторов, тогда как продукт не просто решает задачу альтернативных офисных редакторов, а является экосистемой для офисной работы. Во-вторых, модули «Р7-Офис» являются полноценными решениями, которые можно использовать все вместе или по отдельности в рамках системы «Р7-Офис».

Сегодня платформа «Р7-Офис» включает в себя кроссплатформенный комплект онлайн- и оффлайн-редакторов текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, систему хранения файлов, web-клиент и электронную почту, календарь, контакты, корпоративную соцсеть, а также корпоративный мессенджер c полноценной ВКС, функции управления проектами и CRM.

Возможности по интеграции — система совместима с большим набором программных платформ и поддерживает интеграцию с широкой линейкой решений по документообороту — и открытый API продуктов «Р7-Офис» сделали их востребованным решением на отечественном рынке.

Сейчас «Р7-Офис» поставляется не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.

В рамках политики импортонезависимости «Р7-Офис» предлагается бесплатно для школ и дошкольных образовательных учреждений, со скидкой 90% — для высших и средне-специальных учебных заведений, а также отечественных музеев и библиотек. Кроме того, платформа доступна предприятиям малого бизнеса за 20% от номинальной стоимости лицензии.

«Р7-Офис» используют государственные органы управления и образовательные учреждения 25 регионов России, включая Костромскую, Белгородскую, Владимирскую, Курганскую, Нижегородскую и Иркутскую области, республики Алтай и Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Забайкалье, Тюмень, Санкт-Петербург. Программы разработчика включены в бизнес-решения Яндекс и Mail.ru. Своих сотрудников перевели на «Р7-Офис» в ряде крупных компаний, таких как Делимобиль и Россети.