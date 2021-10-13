Р7-Офис включен в рейтинг лучших альтернатив Google Docs по версии CHIP

Общество
13 октября 2021

Авторитетное IT-издание CHIP подготовило рейтинг лучших альтернативных решений для совместной работы с документами, на которые пользователи могут перейти в случае блокировки Google Docs в России. В топ вошли, как и всем известные программы, так и менее распространенные. Единственным российским решением стал Р7-Офис.

Р7-Офис — это отечественная экосистема офисных приложений для ПК и мобильных устройств, которая позволяет редактировать документы, презентации и таблицы. У программы есть десктопные версии под macOS, Windows и Linux (включая российские ОС), мобильные приложения для Android и iOS, а также облачное хранилище. 

В платформу входит сервис для документооборота, модуль для работы с проектами, CRM-система, почтовый сервер, инструменты управления, мессенджер и программа для групповых видеозвонков.

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