«Р7-Офис» завершил обновление для корпоративного сервера 2024

Экономика
25 мая 2024

«Р7-Офис» представил новую версию корпоративного сервера 2024. Так, разработчики позаботились о новых возможностях настройки в модуле администрирования «Р7-Админ». Теперь существует возможность указания IP-диапазонов в разделе IP-безопасности подразделения, а конкретно — в блоках по пользователям и по администраторам.

Серьезная проработка затронула поле получателя электронной почты «Кому» в модуле «Р7-Почта». Валидация введенного почтового адреса происходит, когда пользователь набирает почтовый адрес по нажатию Enter или при выходе поля из фокуса. При успешной валидации почтовый адрес становится контейнером.

Проведена доработка интерфейса модуля. Отныне предусмотрено моментальное срабатывание установки флага «Важное», при этом не происходит визуальная перезагрузка элементов.

Модуль теперь будет лучше работать на мобильных устройствах. Теперь панель редактирования всегда доступна даже, если клавиатура активирована, а количество уже введенного текста является внушительным.

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