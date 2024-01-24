«Р7» расширяет линейку партнеров в Беларуси

Российский разработчик офисных решений компания «Р7» расширяет свое присутствие в Беларуси. На сегодняшний день партнерами «Р7» на территории Беларуси являются 47 компаний. В общей сложности около 120 компаний предлагают собственным клиентам продукты линейки «Р7».

ОАО «БЕЛАЗ-управляющая компания холдинга БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 2023 году приняла решение о покупке серверной версии «Р7-Офис». Кроме того, «Р7» заключила соглашения с интеграторами и дистрибьюторами ПО в Беларуси.

Разработчик «Р7-Офис» в прошлом году сообщил о подписании дистрибьюторского договора с крупным интегратором — компанией «Интеллект-Х». Аналогичное соглашение компания заключила с ООО «МОНТ дистрибуция», которому принадлежит роль одного из ведущих дистрибьюторов ПО в Беларуси. По словам представителей «Р7», расширение международного сотрудничества – важнейшая задача компании.

Компания «Р7» поставляет продукты линейки «Р7-Офис» для властных структур и предприятий с государственным участием через сеть своих партнеров на территории Беларуси.