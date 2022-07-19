Рабочие прибрежной ветроэлектростанции прошли сертификацию с помощью виртуальной реальности

Компания VinciVR (Vinci) в партнерстве с компанией Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) сертифицировала с использованием виртуальной реальности (VR) 12 профсоюзных работников из Массачусетса, занятых в компаниях IBEW, MillWrights, Iron Workers и Piledrivers, на торговом терминале в Нью-Бедфорде. Эти курсы являются частью учебной программы организации Global Wind Organization (GWO). GWO является международным органом по сертификации, и сертифицированные ей программы обучения являются обязательным для работников ветроэнергетики.

Компания Vinci разработала моделирование портов и ветровых турбин с использованием виртуальной реальности для замены элементов практического обучения в ключевых курсах GWO, включая курс базовой технической подготовки и курс стропальщика-сигнальщика. Программное обеспечение позволяет пользователям реалистично вводить в эксплуатацию ветряную турбину и поднимать краном тяжелые грузы, такие как лопасти турбины. Благодаря подобному моделированию курсы можно проводить на таких рабочих местах, как Нью-Бедфорд, одновременно значительно сокращая расходы и обеспечивая реалистичное обучение. Ранее в этом году эти средства виртуальной реальности прошли аудит компании GWO и получили сертификацию для использования.

Эти 12 работников первыми в мире были сертифицированы с использованием виртуальной реальности.

«За прибрежной ветроэнергетикой — будущее энергетического сектора в США. Массачусетсу выпала честь стать первым штатом США, где в коммерческих масштабах развивается прибрежная ветроэнергетика, поэтому вполне закономерно, что первые рабочие, прошедшие революционный курс обучения с использованием виртуальной реальности, были сертифицированы именно здесь, — заявил Игл Ву (Eagle Wu), генеральный директор компании Vinci. — Наши инструменты виртуальной реальности позволяют решить кадровые проблемы и обеспечить эффективную и безопасную работу работников, занятых в прибрежной ветроэнергетике».

«Прибрежная ветроэнергетика будет играть важную роль в нашем будущем. Тесное сотрудничество между компаниями Vinci и SGRE заложило прочную основу для внедрения виртуальной реальности в целях ускорения обучения и повышения квалификации технических специалистов для прибрежных ветровых электростанций. Мы уверены в дальнейшем процветании и росте этого сектора», — заявила Изабель Ледезма (Ysabel Ledezma), руководитель отдела технического обучения компании SGRE.

Моделирование было создано при финансовой поддержке центра MassCEC. Помимо подготовки технических специалистов по ветротехнике, моделирование с использованием виртуальной реальности компании Vinci включает учебные курсы по прибрежной ветроэнергетике для учащихся школ и колледжей, а также моделирование судоходства через ветровые фермы промышленного масштаба.