Работа Керченской переправы приостановлена из-за низкого спроса на перевозки

В понедельник, 28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс. Сотрудники объекта рассказали, после открытия автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту, спрос на перевозки на переправе резко снизился. Теперь из-за приостановки функционирования объекта многие сотрудники рискуют стать безработными.

В пресс-службе компании-оператора переправы АО «АнРуссТранс» рассказали, основным направлением работы объекта являлась перевозка пассажиров и легковых автомобилей, а также груженных железнодорожных вагонов. Последний заказ на переправу грузового железнодорожного транспорта был оформлен на паром именно 28 сентября.

«Вчера (в понедельник, 28 сентября, прим.) мы перевезли последнюю партию груженых вагонов. Дальнейшими заказами по этому направлению наша компания больше не располагает. Поэтому и было принято нелегкое, однако закономерное решение – работа переправы будет приостановлена либо вообще свернута», – рассказал Василий Анненков, генеральный директор АО «АнРуссТранс».

Он отметил, в Керченском проливе за период с 2019 по 2020 год автомобильные и пассажирские паромы не выполнили ни одного рейса. По словам гендиректора, последний раз Керченской переправой пассажиры пользовались осенью 2018 года. В то время из порта «Кавказ» паром переправил в порт «Крым» три легковых автомобиля и десять пассажиров. Это при том, что максимальная вместимость парома – 160 автомобилей и около 700 пассажиров.