Работодатели столицы назвали преимущества молодых сотрудников креативных профессий

У работников креативных индустрий, не достигших 25-летнего возраста, отличительной чертой является наличие гибкого ума, открытости, творческой мотивированности, обучаемости, уважения чужого мнения и пространства, креатива и быстрой адаптации. Такое мнение высказали участники опроса «Представления работодателей о необходимых компетенциях для развития креативной экономики Москвы», автором которого стала заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых Московского городского педагогического университета, к.п.н. Анастасия Белолуцкая.

37% опрошенных МГПУ экспертов считают взаимодействие с вузами единственно верным способом решения проблемы дефицита кадров в креативной индустрии, 40% сомневаются в позитивном результате. Самой эффективной формой сотрудничества работодатель-вуз респонденты считают организацию стажировок и практик в компаниях, привлечение работодателей к составлению образовательных программ, посещение офисов и производств, создание при вузах карьерных центров.