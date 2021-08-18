Работу над альбомом «Фатум» сложным и увлекательным опытом работы назвала Ольга Шультайс

Новости
18 августа 2021

Работу над альбомом «Фатум» певица Ольга Шультайс назвала сложным, увлекательным, но принципиально новым опытом. Альбом появился на площадках Itunes, Youtube, Яндекс.Музыка и ВКонтакте в прошлом году. Незадолго до этого сингл певицы «Алло» вошел в топ русского Itunes. В 2020 году Ольга заняла первое место в конкурсе «RU.TV» с клипом «Остывший чай» и получила ротацию на телеканале. А ее песня «Милле Милья» выбрана основной темой фильма «Гонки по-итальянски». Теперь у певицы впереди интересные перспективы – работа с интернет-платформами и мировая карьера.

Ольга Шультайс начала профессионально заниматься музыкой после 28 лет. После окончания Университета прикладных технических и экономических наук и бизнес-коммуникаций в Германии она работала финансовым менеджером в крупной компании. До 18 лет девушка жила в своем родном городе Ашхабаде, окончила там музыкальную школу по классу фортепиано, подростком обрела первый опыт вокальных выступлений на городских концертах и в ресторанах. Ее воспитывал отец, потому что мама девочки умерла, когда ей было 9 лет. В Германию семья переехала в год совершеннолетия. Заниматься творчеством профессионально Ольга не планировала, но пела в русских барах в Берлине – музыка всегда была для нее хобби и отдушиной. Параллельно с работой Ольга училась на фэшн-дизайнера в поп-академии Берлина, пробовала себя как модельер-конструктор, желая разработать свою линейку одежды.

В 28 лет, расставшись со своим молодым человеком, Ольга Шультайс захотела «расширяться» и двигаться дальше по зову сердца. Поэтому уехала в Иркутск к родственникам и, разбираясь в себе, поняла, какое огромное место в ее жизни занимает музыка. Восстанавливая свои профессиональные навыки, она начала заниматься с известными педагогами, и ждать себя результаты не заставили.

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