Работу над альбомом «Фатум» сложным и увлекательным опытом работы назвала Ольга Шультайс

Работу над альбомом «Фатум» певица Ольга Шультайс назвала сложным, увлекательным, но принципиально новым опытом. Альбом появился на площадках Itunes, Youtube, Яндекс.Музыка и ВКонтакте в прошлом году. Незадолго до этого сингл певицы «Алло» вошел в топ русского Itunes. В 2020 году Ольга заняла первое место в конкурсе «RU.TV» с клипом «Остывший чай» и получила ротацию на телеканале. А ее песня «Милле Милья» выбрана основной темой фильма «Гонки по-итальянски». Теперь у певицы впереди интересные перспективы – работа с интернет-платформами и мировая карьера.

Ольга Шультайс начала профессионально заниматься музыкой после 28 лет. После окончания Университета прикладных технических и экономических наук и бизнес-коммуникаций в Германии она работала финансовым менеджером в крупной компании. До 18 лет девушка жила в своем родном городе Ашхабаде, окончила там музыкальную школу по классу фортепиано, подростком обрела первый опыт вокальных выступлений на городских концертах и в ресторанах. Ее воспитывал отец, потому что мама девочки умерла, когда ей было 9 лет. В Германию семья переехала в год совершеннолетия. Заниматься творчеством профессионально Ольга не планировала, но пела в русских барах в Берлине – музыка всегда была для нее хобби и отдушиной. Параллельно с работой Ольга училась на фэшн-дизайнера в поп-академии Берлина, пробовала себя как модельер-конструктор, желая разработать свою линейку одежды.

В 28 лет, расставшись со своим молодым человеком, Ольга Шультайс захотела «расширяться» и двигаться дальше по зову сердца. Поэтому уехала в Иркутск к родственникам и, разбираясь в себе, поняла, какое огромное место в ее жизни занимает музыка. Восстанавливая свои профессиональные навыки, она начала заниматься с известными педагогами, и ждать себя результаты не заставили.