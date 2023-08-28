Работу над автономным кемпером завершают компании EcoFlow и Winnebago

Компания EcoFlow, эксперт в разработке автономных энергетических решений, совместно с партнером Winnebago завершают работу над созданием автономного кемпера. Автомобиль Winnebago Solis Pocket 36B RV, в салоне которого можно комфортно жить в загородных или туристических поездках, будет оснащен аккумулятором на 5 кВтч (фактическая мощность до 3600 Вт). При благоприятных погодных условиях это позволит ему работать в автономном режиме до трех суток без использования других источников энергии — таких как газовые или пропановые генераторы, которыми часто оснащены дома на колесах.

Энергонезависимость кемпера обеспечивает инновационная система Power Kit Pro, которую компания EcoFlow разработала специально для автодомов. Благодаря компактному исполнению данное решение размещается под сиденьем, а его тихая работа не нарушает покой даже в ночное время. Конструкция системы предполагает возможность подключения еще двух дополнительных батарей — благодаря технологии plug-and-play это можно сделать практически мгновенно и без использования проводов. Система быстро восстанавливается после перегрева, заряжается на 40% быстрее традиционного EcoFlow Power Hub и имеет упрощенный интерфейс — контролировать работу батареи можно с помощью цифрового сенсорного экрана.

Автодом Solis 36B рассчитан на четырех человек и оснащен всем необходимым для комфортного проживания. В кемпере есть обеденная зона, душевая, туалет и ванная с раковиной.

Эвелин Лин, руководитель отдела маркетинга EcoFlow в странах Восточной Европы и СНГ:

«Появление Solis 36B, нашего совместного с Winnebago продукта, — еще один шаг к тому, чтобы сделать автономные энергетические системы более доступными и развивать тренд на генерацию и использование зеленой электроэнергии, чтобы оставаться на связи при любых условиях в любой точке мира. В настоящее время Power Kit Pro предлагает больше возможностей, чем любая другая портативная зарядная станция, а благодаря своим компактным размерам идеально подходит для использования в автодомах. Максимально раскрыть потенциал системы энергонезависимости позволяет подключение солнечных панелей максимальной мощностью до 4800 Вт, что сделает возможной работу автодома в полностью автономном режиме».

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

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О компании АЙМЕТРО:

Основанная в России в 2009 году компания АЙМЕТРО специализируется на развитии продаж высокотехнологичных брендовых товаров. Являясь официальным дистрибьютором бренда EcoFlow в России, компания осуществляет функции торгового представительства полного цикла – от организации процесса прямых поставок, хранения и ритмичных отгрузок товаров до маркетинговой поддержки брендов и прямых продаж.