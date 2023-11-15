Работу профильных инженерных классов в Улан-Удэ оценили участники выездной комиссии

В Улан-Удэ состоялось межрегиональное профориентационное мероприятие по оценке работы инженерных классов республиканских школ. Соорганизатором события выступило Бурятское региональное отделение Союзмаш России.

Эксперты в рамках первого этапа мониторинга и анализа ситуации оценили обеспеченность профильных классов педагогическими кадрами, а также оснащенность необходимым оборудованием. В ходе второго этапа работы комиссии планируется проверить соответствие учебных программ методическим рекомендациям для инженерных классов.

Руководитель Аппарата Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Захарова рассказала, что Бурятия стала участником федерального проекта создания непрерывной системы подготовки кадров. Эффективная профильная предпрофессиональная образовательная подготовка при поддержке профильных предприятий – основа системы. Основная цель проекта – создание инженерных технологических и цифровых компетенций, формирование осознанной образовательной и профессиональной траектории с последующим трудоустройством в компании индустриальных партнеров, отметила Ирина Захарова.

В состав комиссии в Улан-Удэ вошли представители Министерства образования Республики Бурятия, учебного отдела Бурятского республиканского института образовательной политики, Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России, вуза-партнера – Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, индустриального партнера – Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.