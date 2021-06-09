Работу в офлайне возобновляет магазин париков «Норжиль»

Из-за пандемии магазин париков был вынужден работать только онлайн, и клиентам приходилось покупать парики, аксессуары по уходу за ним и лечебную косметику для волос только через сайт компании. После смягчения мер по противодействию коронавирусной инфекции гости вновь могут лично примерить парики и получить консультацию стилиста по волосам прямо на месте.

Эта услуга для посетителей магазина париков остается совершенно бесплатной. «Норжиль» постоянно поддерживает широкий ассортимент моделей для детей, женщин и мужчин. Здесь представлены изделия из искусственных и натуральных волос, разной длины, цвета и стрижек. Личная примерка, безусловно, делает выбор модели легче и увлекательнее.

Специалисты магазин париков «Норжиль» рекомендуют серьезно подойти к процессу покупки парика и предварительно забронировать время посещения магазина. В этом случае консультант будет работать только с вашим запросом, что гарантирует именно тот результат, на который рассчитывает покупатель. Записаться на индивидуальную примерку можно по телефонам:

+7 (968) 804-14-41

+7 (916) 237-87-07

Кроме того, здесь же можно приобрести все необходимое для хранения и ухода за париком, а также восстанавливающую косметику, предназначенную для ослабленных волос и лечения кожи головы. Вас всегда ждут по адресу: улица Цюрупы, дом 6 (метро Профсоюзная).

Напоминаем, магазин работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, а в выходные с 11:00 до 18:00 часов.