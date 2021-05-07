«Радист космической эры»: книга о Николае Бугаеве выходит в продажу

Новости
7 мая 2021

«Радист космической эры»: выход книги о Николае Бугаеве, который обеспечивал радиосвязь со всеми космонавтами в СССР, а также управление всеми космическими объектами страны

В мае в продаже появится книга о Николае Ивановиче Бугаеве — человеке, который работал в одной команде с основоположником практической космонавтики, выдающимся конструктором и организатором работ по созданию ракетно-космической техники в СССР Сергеем Королевым, конструкторами Георгием Бабакиным, Михаилом Рязанским, Алексеем Богомоловым.

Николай Иванович Бугаев также организовывал и обеспечивал телефонную и телевизионную связь со всеми космонавтами, начиная с первого пилотируемого полета Ю.А. Гагарина и вплоть до выхода в космос и первой ручной посадки советского пилотируемого космического корабля «Восход–2». Организовывал и осуществлял связь с первыми объектами дальнего космоса «Луна», «Венера» «Марс».

В середине прошлого века, разговоры об искусственном спутнике Земли, человеке в космосе, программе по освоению Луны, Венеры, Марса большинству людей казались вырванными из контекста фантастического романа. Но за их воплощением в жизнь в самое короткое время стояли совершенно конкретные люди.

В те годы не только имя Главного конструктора Сергея Королева было строго засекречено. Не принято было говорить с экранов телевизоров и о тех, кто участвовал в работах по освоению космоса вместе с ним. Полковник Николай Иванович Бугаев — в их числе.

В то время, когда наши первые космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и их товарищи по отряду поднимались в космическое пространство, Николай Бугаев командовал НИП–10 — Наземным измерительным пунктом под Симферополем, созданным для обеспечения связи с космическими объектами.

Именно оттуда 4 октября 1957 года был произведен сеанс связи по приему сигналов с первым искусственным спутником Земли и именно там проводили испытания первого советского лунохода. На специально созданном лунодроме космические геологи и конструкторы спроектировали и построили участок Луны, похожий на настоящий, с кратерами, камнями и «лунной пылью» из евпаторийского ракушечника. Там и тренировали экипажи управлять луноходом.

А 7 октября 1959-го советская межпланетная космическая станция «Луна–3» впервые в истории человечества произвела фотосъемку обратной стороны Луны, и снимок облетел страницы изданий всего мира. «Коля, мы с тобой еще и на Марс слетаем, и на Венеру!» — сказал тогда Королев Николаю Бугаеву.

НИП–10 обеспечивал радио- и телесвязь между Землей и космосом, что позволяло космонавтам, находящимся на орбите, общаться по телефону с Центром управления полетом. Николай Иванович Бугаев — один из двух человек, которые говорили с Гагариным во время его легендарного полета в космос: первым был Сергей Королев.

Позже Гагарин и Николай Бугаев неоднократно встречались как по работе, так и во время отдыха.

Тот знаменитый сеанс, как и все последующие — во время полета Титова и когда Леонов впервые вышел в открытый космос, а Беляев впервые осуществил ручное управление посадкой космического корабля, — НИП–10 провел успешно.

Благодаря безупречной работе НИПа под руководством Бугаева были совершены многие другие потрясшие мир прорывы в деле освоения космоса. Оттуда производилось управление летательными аппаратами, там же осуществлялся прием и расшифровка научной и служебной информации. Не случайно в домашнем архиве Бугаева сохранились фотографии с дарственными надписями людей, в честь которых сегодня названы станции, улицы, города, планеты.

В 2021 году, к празднованию 60-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в издательстве «Майор» вышла книга, посвященная Николаю Ивановичу Бугаеву — радисту космической эры, который стоял у истоков советской и российской космонавтики. И искренне верил в то, что в скором будущем осуществятся слова, сказанные ему Сергеем Королевым о полетах на Марс и Венеру.

Точки продаж:

«Московский Дом Книги», «Библио-Глобус», «Молодая гвардия», «Санкт-Петербургский дом книги».

Книжные сети: «Лабиринт», «Читай-город», «Буквоед», «Гоголь-Моголь».

Интернет-магазины: «Партнер Ай Ди», Wildberries.

Об издательстве:

Издательство «Майор» основано в 2000 г. В настоящее время выпускает книги различной направленности, при этом основное внимание уделяется литературе научно-популярной тематики. Книги издательства представлены во многих крупных книжных магазинах, таких как «Библио-Глобус», «Московский Дом Книги», «Молодая гвардия» в Москве, в Санкт-Петербургском доме книги, «Доме Книги» Екатеринбурга и др.

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