Рафаэль Геррейро официально стал игроком «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании левого защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро в качестве свободного агента. Контракт с португальским футболистом рассчитан на три года. Совсем скоро бывший игрок «Боруссии Дортмунд» может дебютировать в составе нового клуба в товарищеских играх против «Манчестера Сити», «Кавасаки» или «Ливерпуля». Грядущие события будут освещать лучшие букмекерские конторы мира, полный список подобных сервисов представлен на сайте «РБ».
«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь выступать за этот великий клуб, и я также высоко ценю Томаса Тухеля за время нашей совместной работы в Дортмунде.
«Я игрок, который всегда хочет получить мяч – это контроль над игрой, и я хочу создавать моменты. Я буду отдавать все силы, чтобы мы выиграли как можно больше титулов. Это философия моего нового клуба», — сказал Геррейро.
В прошлом сезоне Геррейро стал лучшим ассистентом Бундеслиги с 12-ю голевыми передачами. Во второй половине сезона он был одним из тех игроков, которые сыграли важную роль в успехах «Боруссии», до последнего тура сражавшейся с «Баварией» за чемпионский титул.
Геррейро – шестой игрок, перешедший в «Баварию» из «Боруссии» или наоборот. Роберт Левандовски, Никлас Зюле и Себастьян Роде делали это одни раз, а Матс Хуммельс и Марио Гетце переходили дважды: из Дортмунда в Мюнхен, а затем обратно в Дортмунд.