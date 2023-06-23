Рафаэль Геррейро официально стал игроком «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании левого защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро в качестве свободного агента. Контракт с португальским футболистом рассчитан на три года. Совсем скоро бывший игрок «Боруссии Дортмунд» может дебютировать в составе нового клуба в товарищеских играх против «Манчестера Сити», «Кавасаки» или «Ливерпуля». Грядущие события будут освещать лучшие букмекерские конторы мира, полный список подобных сервисов представлен на сайте «РБ».

Borussia Dortmund’s Raphael Guerreiro during the UEFA Champions League, round of 16 match at Signal Iduna Park, Dortmund, Germany. Picture date: Wednesday February 15, 2023.

«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь выступать за этот великий клуб, и я также высоко ценю Томаса Тухеля за время нашей совместной работы в Дортмунде.

«Я игрок, который всегда хочет получить мяч – это контроль над игрой, и я хочу создавать моменты. Я буду отдавать все силы, чтобы мы выиграли как можно больше титулов. Это философия моего нового клуба», — сказал Геррейро.

В прошлом сезоне Геррейро стал лучшим ассистентом Бундеслиги с 12-ю голевыми передачами. Во второй половине сезона он был одним из тех игроков, которые сыграли важную роль в успехах «Боруссии», до последнего тура сражавшейся с «Баварией» за чемпионский титул.

Геррейро – шестой игрок, перешедший в «Баварию» из «Боруссии» или наоборот. Роберт Левандовски, Никлас Зюле и Себастьян Роде делали это одни раз, а Матс Хуммельс и Марио Гетце переходили дважды: из Дортмунда в Мюнхен, а затем обратно в Дортмунд.