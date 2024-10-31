Раис Татарстана вручил награды лучшим производственникам

В Органном зале города Набережные Челны прошло торжественное празднование республиканского Дня машиностроителя и награждение лучших производственников. Так, за большой вклад в развитие отрасли и многолетнюю добросовестную работу Петр Прокофиевич Петров, сотрудник Шинного комплекса KAMA TYRES, был удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан». Награду ему вручили глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и Раис республики Рустам Минниханов.

«Машиностроение является одним из ключевых сегментов экономики Татарстана. Сегодня работники отрасли создают прорывные технологии и высокоточное оборудование, производят современную и востребованную продукцию.

«Сейчас все сферы нашей экономики зависят от вашей успешной работы», – подчеркнул в приветственном слове глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Рустам Минниханов в своем поздравлении обратился к ветеранам отрасли. По его словам, именно они заложили основу современных производственных достижений.

«У нас такая мощная команда, хорошие традиции, и мы искренне благодарим каждого из вас за вклад в развитие машиностроения», – сказал Рустам Минниханов.

Петр Прокофиевич Петров работает слесарем-ремонтником цеха обслуживания поточных систем на ООО «Нижнекамский механический завод», предприятия KAMA TYRES. Его стаж – 39 лет, все эти годы он работает на самых ответственных участках. Высокая организованность, личная дисциплина, мастерство позволяют ему выполнять производственные задачи качественно и в срок. Сегодня Петр Прокофиевич уделяет большое внимание молодым кадрам, проводит не только групповые теоретические занятия, но и работает с каждым новичком индивидуально. В коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом.

«Работа у нас в ЦОПС сложная, но интересная, – отмечает Петр Прокофиевич. – Это дело для тех, кто не боится решать нестандартные задачи. Чтобы любой без исключения механизм слажено работал, необходимо хорошо знать поточную систему, с особой точностью подходить к любому ремонту. Профессию необходимо постигать, закрепляя знания на практике. Главное – желание и серьезное отношение к процессу. Если работа человеку по душе, поверьте, это заметно».

«Получить такую награду, безусловно, почетно и волнительно, еще и лично от Раиса республики. Антон Андреевич тоже поздравил меня и поблагодарил за труд. Это хорошее волнение, ведь переполняешься чувством гордости за родной завод и коллектив. Я благодарен за оказанное мне доверие. Безусловно, то, что меня отметили, это не только моя заслуга. Все, что сделано, – это усилия всех заводчан. И, конечно, приятно, когда твой труд по достоинству оценивается на таком высоком уровне. Это дает огромный импульс трудиться дальше», – добавил Петр Прокофиевич.