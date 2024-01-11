Ракетка Рафаэля Надаля, принесшая ему победу над Федерером, выставлена на аукцион

Спорт
11 января 2024

Prestige Memorabilia, мировой лидер в области коллекционных предметов тенниса, сообщил о проведении аукциона, на котором будет выставлена теннисная реликвия – ракетка Рафаэля Надаля, принесшая ему победное очко в финале Открытого чемпионата Франции 2007 года над Роджером Федерером. Легендарная ракетка – это именно та ракетка, с которой Надаль победил в чемпионате, 3-й раз подряд выиграв Большой шлем Франции. Ожидается, что цена на нее достигнет $150 000. Ставки принимаются онлайн на сайте PrestigeMemorabilia.com с 9-го по 28-е января.

Rafael Nadal’s championship point winning racket from his 2007 French Open Final victory over Roger Federer, in custom framing. The racket comes with a Resolution Photomatch document, forensically confirming it was the very racket which won the final point.

Историческая ракетка до недавнего времени экспонировалась в Австралийском музее тенниса (Australian Tennis Museum), являясь частью частной коллекции Кена Розуолла (Ken Rosewall), восемь раз завоевывавшего титул Большого шлема. Недавнее закрытие музея позволило коллекционерам, равно как и поклонникам тенниса, получить такую уникальную возможность.  В комплекте с ракеткой идет престижный сертификат Resolution Photomatch, подтверждающий, что это та самая ракетка, которая принесла победное очко в турнире. Данная ракетка также использовалась Надалем в предыдущих матчах турнира, в которых он одержал победу над Новаком Джоковичем (Novak Djokovic) и Карлосом Мойя (Carlos Moya). Помимо ракетки Надаля с Открытого чемпионата Франции 2007 года, на аукционе будут представлены памятные вещи Роджера Федерера (Roger Federer), Новака Джоковича, Кена Розуолла и других теннисистов. 

На пути к финалу Открытого чемпионата Франции 2007 года 21-летний Рафаэль Надаль одержал победу над целым рядом чемпионов, включая Хуана Мартина дель Потро (Juan Martin Del Potro), Ллейтона Хьюитта (Lleyton Hewitt), Карлоса Мойя и Новака Джоковича. Финал турнира, державший болельщиков в напряжении, стал решающим сражением против одного из ведущих игроков с мировым рейтингом, Роджера Федерера, добавив еще одну захватывающую главу в самое легендарное, по мнению большинства, противостояние в истории тенниса. В напряженном финале, состоявшем из четырех сетов и длившемся три часа, Надаль в конце упал на спину в триумфальном победном торжестве на легендарные грунтовые корты Ролан Гаррос (Roland Garros). Именно в этот победный момент он отбросил ту самую ракетку, которая теперь выставлена на аукцион, на священный красный грунт. Уровень доминирования Рафаэля Надаля в турнирах Ролан Гаррос в Париже, пожалуй, не превзойден никаким другим атлетом в истории тенниса.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

BingX назначил Вивьен Лин директором по продукту

Общество

Знаменитый бренд стиля жизни открыл Квартал наследия Джима Томпсона

Общество

Алексей Копайгородский: “Считаем важным заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, регулярно обновлять сети”

Общество

Bybit подтвердил подкрепленность активов