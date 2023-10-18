Рамил Алекберов: Федор Конюхов – национальное достояние России

Творческая встреча с путешественником и художником Федором Конюховым прошла 5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В рамках встречи великий путешественник представил свои картины и ответил на вопросы зрителей. Также гости мероприятия посмотрели фильм о путешествии Конюхова на воздушном шаре «Повелитель ветра», главную роль в котором исполнил Федор Бондарчук. На мероприятии побывал помощник депутата Государственной Думы Рамил Алекберов, который поделился своим мнением от встречи:

— Федор Конюхов – это, конечно, наше национальное достояние. Его кругосветное путешествие на воздушном шаре, запечатленное в фильме «Повелитель ветра», вызывает гордость и восхищение не только в нашей стране, но и у всего мира. Это путешествие, которое он совершил в одиночку, стало символом смелости, настойчивости и духа патриотизма. Такие фильмы очень нужны: они имеют важное значение в формировании национальной идентичности, усиливают чувство гордости за свою страну и показывают наиболее яркие примеры её достижений. Фильм «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове не только рассказывает историю его подвига, но и помогает вдохновить молодое поколение на подобные свершения и приключения. Он передает дух настоящего патриотизма и подчеркивает важность настойчивости, смелости и самоотверженности в достижении поставленных целей. Я, конечно, хотел бы, чтобы такие встречи проводились как можно чаще и в разных регионах нашей необъятной страны. Значимость наших национальных героев и достижений в культуре и искусстве трудно переоценить. 26 октября в Госдуме будет рассмотрен законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на перспективу 2025–2026 годов. В 2024 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» планируется направить почти 46 млрд рублей. Это в десять раз больше, чем годом ранее. Я выражаю свою поддержку продюсерам и режиссерам, создающим патриотические фильмы, которые помогают сохранить и укрепить духовное наследие страны. Особенно я был рад увидеть здесь много молодёжи. Такое кино не только развлекает и вдохновляет зрителей, но и привлекает внимание к важным историческим фактам и достижениям. Это способствует формированию правильных чувств и национальной идентичности, что является неотъемлемой частью развития молодого поколения и будущего нашей страны.

Фильм «Повелитель ветра» стартовал в кинотеатрах 5 октября и за выходные вышел в лидеры кинопроката в России и СНГ.