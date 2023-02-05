Ранняя весна на Shopping Live: модные тренды в новой коллекции одежды и обуви

Интерактивный универмаг Shopping Live рассказал о модных трендах наступающего сезона и весенней коллекции одежды и обуви, представленной новыми и уже полюбившимися брендами. Прежде чем анонсировать готовую коллекцию, дизайнеры Shopping Live тщательно изучили новые веяния в моде, учли предпочтения покупателей и с помощью современных аксессуаров добавили образам ярких акцентов.

Среди брендов весенней обуви особенно выделяются модели со свежими идеями от Donna Dora с акцентом на спортивный шик и комфорт. Линейка представлена стильной и удобной обувью знаменитого итальянского качества. Кроссовки, кеды, лоферы, слипоны, сандалии и балетки из натуральных материалов уместны практически в любой ситуации, а их уникальные конструктивные особенности добавляют образу запоминающуюся неповторимость. Не обошли вниманием дизайнеры и любительниц элегантной обуви на каблуке: утонченные сапоги и ботильоны на шпильке от Passegiata или туфельки с ярким принтом, стразами и небольшим каблучком от La Giostra.

Коллекция одежды ранней весны предлагает невероятно богатый выбор луков, которые представлены яркими новинками с неожиданными современными решениями. Среди них элегантные твидовые костюмы и трикотаж от Mitica Luna, будущие хиты сезона из экокожи и тэнк-топы разных оттенков от Nominee, вязаные изделия с миксом фактур от Harmonia Sensuum, а также горячие новинки от давно полюбившихся Passegiata, Sei Tu. Это куртка-трансформер и костюмы из качественных итальянских тканей.

CEO интерактивного универмага Shopping Live Мария Островская обратила внимание аудитории на совершенно новый дизайнерский продукт от бренда Souffle: «У нас яркая премьера – новый бренд, который точно понравится этой весной. Изюминками ассортимента стала легкая верхняя одежда романтичного стиля – пальто с сердечками в лавандовом и изумрудном цвете, а также кардиганы с фактурным плетением и эффектом сияния за счет использования полупрозрачной нити в пряже. Образы, дополненные моделями Souffle, непременно станут частью большой истории любви на фоне весеннего пробуждения природы».