Раскройте полный потенциал Petal Search с новейшей моделью Nova 9 SE

Новая модель HUAWEI nova 9 SE, ориентированная на более молодых потребителей, имеет камеру, обеспечивающую возможность делать фотоснимки с высоким разрешением 108 МП, инструменты для ведения творческого видеоблога, а также потрясающий дизайн и другие элементы, отвечающие самым передовым тенденциям. Это новейшая модель в семейства nova 9. Вам остается лишь наполнить ее вашими любимыми приложениями.

Petal Search – поисковая система от оригинального производителя HUAWEI Mobile Services (HMS) – предустановлена на новых смартфонах и планшетных компьютерах HUAWEI, но пользователи также могут скачать его из AppGallery или легко получить доступ к веб-версии на сайте.

Petal Search открывает доступ к инновационной и многофункциональной навигации, охватывающей более 20 категорий и миллионы приложений, будь то последние новости, покупки, путешествия и т. д. Вы можете найти необходимую информацию и тут же перейти к действиям.

С помощью Petal Search пользователи могут находить популярные приложения в своих регионах с помощью значка Apps на главной странице Petal Search.

Нажмите на приложение Petal Search, установленное на вашем новом телефоне, и начните поиск. Ознакомьтесь с широким спектром сервисов с дополнительными функциями, предлагающими интересные рекомендации.

Если вы собираетесь совершить поездку, воспользуйтесь функцией «Путешествие» в Petal Search, которая облегчит вам планирование маршрута и других аспектов. Petal Search позволяет пользователям сравнивать цены, чтобы найти лучшие варианты гостиниц и рейсов для предстоящего путешествия. Кроме того, вы можете найти дополнительную информацию, воспользовавшись функцией «Жизнь поблизости», включая отзывы, гастрономические рекомендации и интересные места для посещения в этом районе, без необходимости проведения более обширного поиска.

Все любят совершать покупки, и благодаря функции «Покупки» приложения Petal Search процесс совершения покупок по Интернету становится простым и удобным в любое время и в любом месте. Просто введите ключевые слова товаров, которые вы ищете, и Petal Search покажет такие товары, а также соответствующие специальные предложения и любую другую полезную для вас информацию. Сравнивайте товары на основе изображений, цен и других параметров, чтобы принять самое оптимальное решение при совершении покупки в Petal Search.

Кроме того, мультимодальные возможности Petal Search позволяют совершать поиск, который не ограничивается ключевыми словами. С помощью функции «Визуальный поиск» можно проводить поиск мультимедийных материалов с использованием искусственного интеллекта, находя нужную информацию на основе изображений и фотографий. Исследуйте мир совершенно по-новому.