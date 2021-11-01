Расширен ассортимент квартир в ЖК «Ореховый» в Севастополе

На рынок поступили новые квартиры в жилом комплексе «Ореховый» от группы компаний ИнтерСтрой. Дома комфорт-класса высотой в 9 этажей расположены в Нахимовском районе Севастополя в 10 минут езды от знаменитого Малахова кургана, на улице Горпищенко. Геолокация привлекательна экологичностью и доступностью ключевых точек городской инфраструктуры.

Предложение пополнено на 20 лотов. Покупатели могут приобрести 1- и 2- комнатные квартиры с высотой потолков 2,7 м, а также кладовые помещения и паркоместа в боксе.

Цена продажи однокомнатной квартиры – от 5,3 млн рублей, стоимость квадратного метра – от 115 000 рублей. Особенности жилья – широкий выбор планировочных решений, светлые квартиры с большими окнами, остекленными балконами, просторные кухни, умное использование жилой площади.

Новоселам доступны детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе. Кроме того, в плане генерального развития города – строительство новых социальных объектов. Рядом с ЖК «Ореховый» расположена остановка общественного транспорта и удобные выезды на транспортные развязки.

Внутренняя территория благоустроена и озеленена, здесь предусмотрены игровые и спортплощадки, места для отдыха и общения.

Квартиры в новом жилом комплексе будут переданы жильцам в 4 квартале 2022 г. Сейчас понравившуюся квартиру в ЖК «Ореховый» в Севастополе можно купить на удобных условиях, в том числе, в ипотеку с господдержкой. Застройщик реализует жильё без посредников, с применением счетов эскроу.

Изучить планировки ЖК «Ореховый», получить консультацию менеджера можно на официальном сайте застройщика ГК ИнтерСтрой.