Расширение возможностей женщин и беженцев за счет образования в области точных наук

Женщины и девочки, стремящиеся улучшить свое образование в области точных наук, давно сталкиваются с невероятными проблемами в этой сфере, в которой традиционно доминируют мужчины. В то же время недавние события подчеркивают стремительный рост числа беженцев, перемещенных лиц и лиц без гражданства по всему миру, которое достигло 89,3 миллиона человек, и из них почти 27% составляют женщины и девочки в возрасте до 18 лет. Международное образование, и особенно виртуальный обмен, редко используются для решения подобных проблем, даже несмотря на то, что это может быть эффективным способом расширения возможностей для уязвимых групп.

Помощь молодым женщинам через инициативы в области точных наук и устойчивого развития

AFS Intercultural Programs, всемирная некоммерческая организация, известная своими инициативами в сфере межкультурного обмена, с 2011 года организует программы в области точных наук для молодежи при финансовой поддержке компании bp. В 2021 году эти две организации приступили к реализации амбициозной пятилетней инициативы, направленной на выдачу стипендий 5000 молодых людей с упором на разнообразие и инклюзивность, в частности, с акцентом на поддержку молодых женщин. Программа AFS Global STEM Accelerators, стартовавшая в июне 2022 года, представляет собой виртуальную программу обмена с полными стипендиями, целью которой является предоставить 180 молодым женщинам по всему миру доступ к образованию в области устойчивого развития, STEM (науки, технологии, инженерии и математики) и позитивного социального воздействия.

Предоставление беженцам равного доступа к образованию

Кризис беженцев затрагивает более 89,3 млн человек по всему миру, включая миллионы перемещенных лиц из Сирии, Венесуэлы, Судана и Мьянмы. С февраля 2022 года мир стал свидетелем того, как миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Незамедлительное реагирование общественности на кризисы, связанные с беженцами, зачастую сосредоточено на удовлетворении неотложных гуманитарных потребностей. Однако образование является одним из базовых прав человека, которого зачастую лишается молодежь из числа беженцев. Эта проблема особенно сильно затрагивает молодых женщин. Кроме того, согласно Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, образование является важной составляющей любой международной реакции на кризис беженцев.

С учетом этого AFS, при поддержке bp, увеличила число стипендий, чтобы молодые женщины-беженцы были охвачены программой AFS Global STEM Accelerator Program. Признавая необходимость тщательно продуманной информационной кампании, AFS установила партнерские отношения с международной неправительственной организацией SPARK, занимающейся вопросами развития и действующей в 14 странах Ближнего Востока, Северной Африки и Африки к югу от Сахары. На протяжении более чем 28 лет компания SPARK создает для молодых людей возможности для восстановления своего будущего и предоставляет молодежи, особенно женщинам и беженцам, возможности для обучения, работы и развития своего собственного бизнеса в нестабильных сообществах.

«Глобальное гражданское образование должно быть доступным для всех. Мы очень рады, что совместными усилиями с компанией bp и SPARK мы можем сделать эту программу доступной для молодежи, которая часто лишена таких возможностей, но в действительности больше всего в них нуждается», — заявил президент и генеральный директор AFS Дэниел Обст (Daniel Obst).

Более 1000 кандидатов из 71 страны

В рамках программы AFS Global STEM Accelerators было получено 1083заявки из 71 страны мира, в том числе от заявителей из Афганистана, Украины, Нигерии и сирийских беженцев в Турции. Заявки принимались по всему миру от девушек (в возрасте от 15 до 17,5 лет), которые готовы менять жизнь к лучшему в своих сообществах. AFS выделила 20% стипендий специально для беженцев и девочек из числа перемещенных лиц, будь то в результате войны, насилия или стихийных бедствий.

180 стипендий, предоставляемых молодым женщинам из 61 страны, отражают многообразие и инклюзивность.

20% получателей считают себя беженцами или выходцами из общин перемещенных лиц

82% получателей считают себя людьми с другим цветом кожи

51% получателей принадлежат к малообеспеченным домашним хозяйствам

10% из них первыми в своих семьях закончат среднюю школу

AFS и bp осознают, что доступ к технологиям и Интернету неравномерен в разных регионах мира, и готовы содействовать удовлетворению этих потребностей.

«Приятно видеть такой большой интерес со стороны этих блестящих молодых женщин, — заявила Керри Дрибург (Kerry Dryburgh), исполнительный вице-президент bp по человеческим ресурсам и культуре. — Благодаря их стремлению к переменам и навыкам, которыми они будут овладевать, они станут будущими реформаторами, лидерами и новаторами — мы желаем им всего самого наилучшего на их пути».

Комментарии стипендиатов также подтверждают утверждение о том, что виртуальный обмен является мощным инструментом для расширения доступа к образованию.

«Я из традиционной пуштунской общины, и в моей провинции девочки даже не имеют права ходить в школу. Во всех уголках моей страны наблюдается глубокое неравенство между мужчинами и женщинами. Все эти вызовы придают мне силы создавать свою собственную идентичность и отличаться от окружающих. Участие в этой программе станет первым шагом на пути к достижению моей цели — познавать мир и стать влиятельным человеком, способствующим улучшению уровня жизни в обществе устойчивого развития». — Харира из Афганистана

Что ждет дальше этих молодых женщин

Программа AFS Global STEM Accelerators завершается разработкой итоговых проектов и презентаций в области социального воздействия, которые предлагают потенциальные решения реальных проблем с упором на устойчивое развитие. По завершении обучения участники получат сертификат Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact, который будет выдан AFS и Пенсильванским университетом, а также официальный документ, утверждающий итоговые проекты, от центра Center for Social Impact Strategy при университете. Обучение и работа над итоговыми проектами осуществляется под руководством разноплановой команды координаторов, в которую входят двенадцать квалифицированных координаторов (все они являются женщинами) из девяти стран.

После завершения программы стипендиатам будет предложено присоединиться к сообществу выпускников, предлагающему разнообразные варианты наставничества, занятия по развитию навыков, групповые обсуждения и возможности для дальнейшего развития. Стипендиатам будет также предложено принять участие в Молодежной ассамблее AFS, глобальной встрече молодых людей, активно участвующих в достижении целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.