Расширить долю экспорта жестяной продукции рассчитывает предприятие Всероссийского общества слепых

Жестяная продукция сегодня вполне может быть индикатором состояния рынка. Вопрос импортозамещения в области производства жестяных банок не стоит – все потребности производителей консервов закрыты российскими предприятиями. На российском рынке жестяных консервных банок объем внутреннего производства в 2022 году оказался больше импортных поставок в 78,45 раз, и такая ситуация сложилась более десяти лет назад. Во время пандемии рынок падал: если по итогам 2020 года производство жестяных банок не изменилось, то в 2021 году оно упало на 17%, как следует из недавнего аналитического отчета Tebiz Group. Это понятно, ведь в пандемию потребительская активность снизилась, что и сказалось на производстве жестяных банок. Но уже в 2022 году производство выросло на 7%, несмотря на дефицит белой жести из-за санкций. Производители переориентировались на закупки в азиатском регионе. Увеличился и импорт жестяных банок – почти в 2 раза, но все равно остался в районе одного-двух процентов от рынка. При этом экспорт данной продукции из России превышает импорт в полтора-два раза. Правда, экспорт упал в два раза в 2022 году по сравнению с 2021, что также соответствует общему состоянию рынка – российским производителям сегодня сложнее отправлять свою продукцию за рубеж. Но аналитики считают, что это временное падение – качество производства в этой сфере соответствует самым высоким стандартам.

Один из лидеров рынка – ООО «Банкон» Всероссийского общества слепых из г. Вязьмы Смоленской области. Почти каждая десятая жестяная банка в стране производится «Банконом». Удивительно, что такую эффективность обеспечивает предприятие Всероссийского общества слепых, где работают инвалиды по зрению. Согласно исследованию, в рейтинге экспортеров жестяных банок ООО «Банкон» заняло второе место – всего в рейтинг попало 14 предприятий. «Экспорт традиционно занимает скромную долю в реализации предприятия, мы продаем в Белоруссию, Армению и Таджикистан, – говорит генеральный директор ООО «Банкон» Андрей Садчиков, – но рост экспорта подтверждает уровень качества, поэтому мы планируем увеличивать долю экспорта в структуре доходов предприятия». Стабилизация курса рубля будет способствовать росту экспортной выручки, но внутренний рынок все равно остается приоритетным. Тем более, что российский рынок жестяных банок почти полностью принадлежит отечественным производителям. После пандемии рынок понемногу восстанавливается, опережая производственный рост в целом по стране. Как считают аналитики, санкции не оказали существенного влияния на состояние рынка, а значит он продолжит расти и в 2024 году.

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